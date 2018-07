Zeige mir, welchen Kitsch du liebst, und ich sage dir, wer du bist. Diese Faustregel taugte etwas, als auf den Bestsellerlisten noch die Arztromane und die Nackenbeißer obenan standen und als in den Schlafzimmern noch die Alpen glühten und die Hirsche röhrten.

Es gibt diesen Kitsch durchaus noch, aber er ist nicht mehr tonangebend. Wenn wir uns die Jahresbestseller 2013 angucken, dann ist vom süßen Kitsch fast nichts mehr übrig. Wir finden dort Krimis, Grotesken und Horrorromane. Die heile Welt, die einst als Merkmal des Kitsches galt, ist verschwunden. An ihre Stelle sind Katastrophen, kriminelle Verschwörungen und bizarre Komödien getreten.

An der Spitze der Liste steht Jonas Jonassons Roman Die Analphabetin, die rechnen konnte. Man müsste den Kitsch-Begriff schon sehr strapazieren, um ihn auf dieses gut gelaunte und vollkommen haltlose Potpourri anwenden zu können.

Es gibt ein Gesellschaftsspiel, bei dem man im Kreis sitzt und einer beginnt, eine Geschichte zu erzählen, die er plötzlich abbricht, an den Nachbarn weitergibt, der sie dann eine Weile fortspinnt, abbricht und weitergibt. Das Spiel klappt besonders gut, wenn alle ein bisschen betrunken sind.

So ähnlich wirkt Jonassons Roman. Ein Merkmal des alten Trivialromans bestand darin, dass man seine Geschichte in groben Zügen weitererzählen konnte. Das wäre bei der Analphabetin völlig unmöglich. Das Buch enthält den Stoff von mindestens zehn Romanen. Die Verwicklungen, die hanebüchenen Übertreibungen, die völlig unmotivierten Wendungen, der schnelle Wechsel von politischer Satire zum Thriller und weiter zum Kalauer – all das widersetzt sich jeglicher Einordnung. Der Zufall ist hier ein ganzes Kommissariat.

Auch im neuen Jahr steht Jonasson auf Platz eins der Liste, und er wird sicherlich noch eine Weile dort bleiben. Wenn wir aus seinem Erfolg auf das Publikum schließen wollten, so müssten wir sagen: Der neue Leser ist kein Romantiker mehr, sentimentale Weltflucht interessiert ihn nicht. Er ist informiert über den Lauf der Dinge, er hält alles für möglich, keine Gemeinheit für unwahrscheinlich. Ein pragmatischer Alltagszynismus ist ihm nicht fremd. Dieser Leser kennt die hektischen Schnitte von Film und Fernsehen, seine Reaktionsfähigkeit gleicht einem Mausklick, und nichts fürchtet er mehr als die Langeweile.

Verglichen mit den Büchern, die einstmals Erfolg hatten, sind die neuen Bestseller sowohl schneller als auch gröber, sowohl komplexer als auch herzloser geworden. Kann man daraus auf den Zustand unserer Gesellschaft schließen? Das wäre übertrieben. Auf Rang vier steht der neue Roman von Khaled Hosseini, wo Trauer und Liebe, Verlust und Freundschaft ihren Platz haben.

Bei Wikipedia findet man eine Liste der erfolgreichsten Bücher der Welt. Obenan steht die Bibel, gefolgt von Maos Schriften und dem Koran. Aber schon auf Platz acht kommt Charles Dickens, und nicht weit hinter ihm sehen wir Tolkiens Herr der Ringe, Exupérys Der kleine Prinz, Salingers Fänger im Roggen – und Johanna Spyri. Solange Heidi noch gelesen wird, ist die Welt noch in Ordnung.