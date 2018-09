wurde 1958 in Ahrensburg geboren. Seit 1961 lebte sie in Leipzig, bis sie 1985 in die Bundesrepublik übersiedelte. Heute wohnt sie in der Nähe von Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem die Erzählungsbände Aus allen Himmeln und Amateure, sowie die Romane Alle leben so und Das Mädchen, mit dem sie 2011 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Klüssendorfs neuer Roman April ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen (224 S., 18,99 €).