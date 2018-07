Rafael Chirbes, das muss man zuerst wissen, ist Marxist. Er hat also meistens recht, ohne dass das irgendetwas ändern würde. Und wie so ein Marxist klingt, wenn er es während einer Wirtschaftskrise schon immer gewusst hat, das führt Chirbes in seinem neuen Roman Am Ufer vor. Das Buch wurde von der Kritik – vielleicht aus Unlust, vielleicht aus Gewohnheit – als der große Roman zur spanischen Wirtschaftskrise aufgenommen, dabei er ist wenig mehr als eine langatmige Selbstmitleidsarie. Die spanische Gesellschaft ist hier lediglich ein großer Marktplatz, auf dem Kapital beständig von den Habgierigen zu den noch Habgierigeren wandert und am Ende alle unzufrieden sind: die Verlierer, weil sie verloren haben, und die Gewinner, weil Geld doch nicht glücklich macht. Und beide, weil am Ende eh alle tot sind.

Der Ich-Erzähler dieses Romans ist der 70-jährige Schreiner Esteban, der sich während der spanischen Immobilienblase verspekuliert und deshalb seinen Betrieb aufgeben und seine Angestellten entlassen muss. Die fallen mitunter tief, nicht alle werden ein Arbeitslosengeld erhalten, neue Jobs gibt es nicht, die spanische Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Esteban kann sich nicht einmal mehr "die Kolumbianerin" leisten, die zu Hause seinen Vater pflegt, weshalb er sich fortan selbst um ihn kümmern muss. Der Anblick des verblühten Vaters bietet Anlass zu missmutigen Lebensrückblicken, die auszuhalten, ohne ins depressive Delirium zu verfallen, nun dem Leser aufgebürdet wird.

In Estebans Leben ist alles falsch gelaufen: Es geht schon damit los, dass er eigentlich nie die Schreinerei des Vaters übernehmen wollte. Er war nur der einzige seiner Geschwister, der das nie artikuliert hat und deshalb sein ganzes Leben im Modus eines bockigen Fünfjährigen verbringt: Er rächt sich an seinem Vater, indem er maximal unglücklich ist, als würde der sich dann schon wundern. Man stelle sich einen 70-jährigen Bankrotteur vor, der nie zu Hause ausgezogen ist und jetzt lamentiert: "Nicht einmal in Ruhe onanieren konnte ich, da war immer der wachsame Blick meiner Mutter." Das ist Esteban, Ihre Romanstimme heute Abend, sehr erfreut.

Natürlich das Geld!



Seine große Jugendliebe und Frau seines Lebens verliert Esteban gleich nach der Schule an seinen besten Freund, weil der erstens so anmaßend ist, sein Kaff zu verlassen und beruflich erfolgreich zu werden und sie das zweitens auch noch erotischer findet als die Lebenssimulation, die unser muffiger Provinzgriesgram da anbietet. So erzählt es Esteban natürlich nicht: In seiner Perspektive schleimt sich der beste Freund bei den richtigen Leuten nach oben und die blöde Kuh hechelt – natürlich – dem Geld hinterher.



Und weil in Estebans Vorstellungshorizont alle Menschen so sind und eigentlich bloß ungeduldig auf die nächste Gelegenheit warten, ihre Brüder für ein paar Euro oder wenigstens etwas Sex mit den hochpreisigeren unter den Prostituierten von der Klippe zu stoßen, ja deshalb konnte es ja gar nicht anders kommen mit der Krise und Spanien und dem ganzen Elend.