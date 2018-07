Mein Name ist Alexei Grigorjewitsch Stachanow. Ich habe am 31. August 1935 in einer Kohlegrube im Donezbecken mithilfe meiner Kollegen 102 Tonnen Kohle aus dem Untergrund befördert. Eine Menge, die mehr als 90 Tonnen über dem von uns geforderten Pensum lag. Das habe ich gemacht, einerseits, weil ich dachte, ich könnte es, andererseits, weil ich dachte, es ist eine so unerschöpfliche Menge Kohle im Boden, dass wir uns davon kein Bild machen, und wiederum andererseits, weil ich dachte, ich könnte dafür vielleicht eine Provision bekommen. Ein bisschen Geld, etwas Nettes, ein Haus und ein Telefon zum Beispiel, vielleicht auch eine kleine Reise mit meiner Mutter, die damals ein bisschen kränklich gewesen ist und die auch noch nie das Meer gesehen hatte.



Mein Vater hat uns früh verlassen. Ich dachte lange Zeit, er sei in einer höheren, vielleicht auch geheimen Mission unterwegs, habe mir vieles vorgestellt, habe ihn mir auf unterschiedliche Arten erfunden als lebendigen Zeitgenossen in verschiedenster Gesellschaft, war aber auch häufig einfach nur enttäuscht und sehr wütend. Ich wurde frühzeitig zu einer verantwortungsvollen Person, mit einem nüchternen Blick auf die Dinge. Als Familie, das konnte ich bald schon erkennen, waren wir ein gänzlich missglückter Versuch.



Vor ein paar Wochen stand mein Vater völlig unverhofft vor meiner Tür. Ich glaube, er hat gerade gar keine eigene Wohnung. Jetzt steht er im Badezimmer unter der Dusche und singt sehr laut selbst gereimte Lieder.

Für uns Kohlearbeiter war dieser Tag enorm anstrengend. Aber irgendwie war es auch ganz natürlich. Oder normal vielleicht, denn natürlich war es ja schon ganz grundsätzlich nicht, dass wir das Innerste der Welt umgekrempelt haben, um es in unseren Öfen zu verheizen. Die Regierung, die damals auch mein Arbeitgeber gewesen ist, war mit der Leistung sehr zufrieden. Es gab eine Briefmarke, auf der ich mit meinem Abbauhammer abgebildet war, ich bekam tatsächlich einiges von dem, was ich mir als Belohnung ausgemalt hatte, und hörte nicht selten meinen Namen mit großer Ehrfurcht dahingesprochen, in Sätzen, die mit "ist ein großer Held" endeten oder "ist unser Vorbild" oder "ist ein verflucht guter Bergmann".

Die Erzählung Keine Drehung aus dem Schatten ins Licht ist Roman Ehrlichs Erzählband Urwaldgäste entnommen, der am 17. September bei DuMont erscheint. (240 S., 19,99 €)



Das Problem war nur, dass die Regierung, die damals ja streng genommen der Arbeitgeber von eigentlich allen Menschen, nicht nur im Donezbecken, sondern in der gesamten Union gewesen ist, nach meiner Rekordschicht zuerst zwar sehr stolz auf mich war, sich dann aber doch dachte, wenn ich 102 Tonnen Kohle pro Tag abbauen kann statt 10, dann kann wohl davon ausgegangen werden, dass man den Kohlearbeitern bis dahin zu wenig zugetraut hatte. Und dementsprechend auch viel zu wenig von ihnen verlangt.



Das Duschgeräusch aus dem Badezimmer ist verebbt, mein Vater trocknet sich jetzt wahrscheinlich gerade ab mit einem meiner Handtücher. Er nimmt jedes Mal ein frisches. Und er singt. Ich glaube, er dichtet unmittelbar beim Singen. Er hat einen sehr schnellen Geist. Er singt:



Doch die Saat, die liebe Saat / wenn man sie fragt / wohin sie sprießen mag / dann sagt die Saat / dahin wo’s hell ist.

Ich kann nicht anders, als alle Äußerungen meines Vaters ständig auf mich zu beziehen. Ich die Saat und er der Säer? Viel mehr, das weiß er wohl selbst, kann er als Rolle kaum für sich beanspruchen. Aber es ergibt keinen Sinn für mich. Mein Vater singt in Rätseln, und wenn er mich anspricht, dann lächelt er auf diese vielsagende Art, dass ich immer denke: Hinter jedem Satz steckt eine Gemeinheit. Oder ein Geheimnis. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Ich habe ein paar Kindheitserinnerungen an einen lebendigen Mann, der häufig lacht, und seit ein paar Wochen schläft dieser lebendige, häufig lachende Mensch jetzt schon auf meiner Couch. Er ist kaum gealtert und sieht eigentlich noch genauso aus wie früher. Oder vielleicht wie eine Version meines Vaters von früher, die für einige Jahre am Strand in der Sonne lag, ein bisschen verdörrt, aber voller Vitamin D, von einer gelassenen, gut bemessenen Energie durch den Tag getragen und vor allem auch durch die Nacht, er geht ja fast täglich aus in die Cafés und Kneipen und kommt erst sehr spät oder am nächsten Morgen zurück.