Dass irgendetwas nicht richtig läuft, wenn man tagelang auf einer Matratze zwischen Pizzakartons und Leergut dahinlebt, wenn man nachts aufwacht, wenn man zwanzig Pornoseiten gleichzeitig im Browser öffnet und traurig onaniert, in der Hoffnung, irgendwas zu spüren beim Anblick fremder, aufgespritzter Frauen, wenn man sich vor seiner Wohnung übergeben muss, ohne betrunken zu sein – dass irgendetwas nicht Ordnung ist, selbst das merkt man am Anfang gar nicht so richtig.

Der Stand-up-Comedian Oliver Polak hat es dann aber irgendwann gemerkt. Nachdem er drei Jahre lang ununterbrochen auf Tour war. Sechshundertirgendwas Auftritte. "Jud süß-sauer" hieß ein Programm. Sein erstes Buch, ein Bestseller: Ich bin Jude, ich darf das. Lesereise, Comedy-Tour, Lesereise.

Und dann bricht er eben zusammen. Diagnose: Depression. Polak weist sich in die Psychiatrie ein. Der jüdische Patient ist sein literarisches Pop-Tagebuch des achtwöchigen Klinikaufenthalts. Es ist eine Reise zum eigenen Ich, zum Kern des Übels. Ein schmerzvoller Befreiungsschlag. Saukomisch, manchmal ein bisschen drüber. Sprachlich mit ein paar Anglizismen zu viel vielleicht. Ein Pop-Tagebuch ist es deshalb, weil Polak auf knapp 230 Seiten über 50 Songs verwebt. Musik war und ist neben seiner Show sein Leben.

Polak ein 38-jähriger Mann. In Papenburg im Emsland geboren. In eine jüdische Familie. Der Vater, ein deutscher Jude, hat die Konzentrationslager, die Schreckensherrschaft der Nazis überlebt. Seine Mutter, eine russische Jüdin, emigriert aus der Sowjetunion nach Deutschland.

Schamlose Witze

Polaks Kindheit besteht in seiner Erinnerung aus Autofahrten auf dem Rücksitz des Mercedes seiner Mutter. Sie raucht vorne Kette. Cartier. Weil die Synagoge in Osnabrück ist, fahren sie also mehr als eine Stunde dort hin. Die Flucht aus der Papenburger Tristesse: Musik. Damals schon. Die erste Liebe: Udo Jürgens. Später: Motorpsycho, Tocotronic, Blumfeld.

Er macht sein Abitur. Versucht sich im Musikfernsehen, im Privatfernsehen. Er zieht nach Berlin. Tritt ab 2006 als Stand-up-Comedian auf, der seine jüdische Identität ins Verhältnis zur deutschen Provinz stellt. Und doch auch nie richtig benennen kann, was es heißt, deutscher Jude zu sein. "Für mich ist Judentum das, was im Coen-Brothers-film A serious man dargestellt wird. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich habe diesen Film geschaut und dachte, hey, endlich hat mich einer verstanden." Polak ist jemand, der schamlose Witze übers Wichsen, Sex mit Tieren und Michel Friedman macht. Polak wird der Meister der geschmackvollsten geschmacklosen Witze.

Dabei sitzt im Berliner Café Einstein Unter den Linden ein sehr ruhiger, ein zurückhaltender Mensch. Ein braunäugiger, bärtiger Bär. Vielleicht will man das mit 38 nicht hören, und schon gar nicht in dem Zusammenhang, aber wenn bei Hansi Hinterseer etwas besonders schön ist, dann sagt er "bärig", und der Oliver Polak ist vor allen Dingen bärig.

Früher ist er mit Schlappen und Jogginghose über den Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte gegangen. Heute also ins Einstein vorbei am bayerischen Finanzminister Söder, der vorne gerade beim Frühstück sitzt. Irgendwie Wahnsinn, dieses Café Einstein. Die Schlappen jedenfalls hat Polak abgelegt. Dafür trägt er jetzt bunte Turnschuhe von Nike und irgendein Band-Shirt.

Aber zur Depression. Die erklärt er zum besseren Verständnis mit einem Zitat und einer Band: "Stell dir vor, du liegst in deinem Bett, und Tocotronic bringen ein neues Album raus. Und die sagen, wir spielen für dich und deine Frau ein eigenes Konzert bei dir zu Hause. Und du würdest nicht mal antworten. Dir ist alles egal. Scheißegal. Dazu kamen noch Panikattacken. Und dann das Kotzen."