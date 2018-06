Ian McEwan, Jahrgang 1948, ist einer der berühmtesten britischen Gegenwartsschriftsteller. In seinem neuen Roman Kindeswohl wagt er sich an ein heikles Thema: Die Londoner Richterin Fiona Maye muss über einen Fall des 17-jährigen Adam Henry entscheiden. Adam ist an Leukämie erkrankt und müsste Blutkonserven erhalten. Allerdings sind seine Eltern Zeugen Jehovas, deren Regeln eine Transfusion mit Fremdblut untersagen. Die behandelnde Klinik verlangt einen Eilentschluss, um die Behandlung fortzusetzen, die Eltern wollen eben das verhindern. Fiona Maye muss inmitten privater Probleme diesen Entschluss durchsetzen. Und Adam Henry will als Märtyrer sterben.