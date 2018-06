Ende 2016 beginnt eine neue Zauberfilm-Trilogie nach Drehbüchern von J.K. Rowling: Fantastic Beasts and where to find them folgt dem britischen Zoologen Newt Scamander ins New York der zwanziger Jahre. Eine indirekte Harry Potter-Fortsetzung. Ein Prequel. Neue Blockbuster aus Harrys altbekannter Welt.

Im Jahr 1997 war das alles aufregend, fantastisch: Post-Eulen, Quidditch, Butterbier. Doch nach fast zwei Jahrzehnten? Sieben Büchern, 3.407 Seiten, knapp 20 Stunden Verfilmung? Wie lange kann man staunen, über eine Handvoll schrulliger Kinderbuch-Ideen? Wie lange grübeln – wenn große Fragen beantwortet, alle Helden verheiratet, die Pläne Voldemorts vereitelt sind? Seit meiner Pubertät lernte, las und dachte ich länger über Hogwarts nach als über ganz Afrika, die Schweiz oder das Ruhrgebiet. Ich kenne mehr Comic-Superhelden als Politiker. Mehr Pokémon als heimische Tiere.

Als Kind der achtziger Jahre aber wüsste ich gerne den Zeitpunkt, als Presse, Hollywood, Autoren und Publikum (gemeinsam?) entschieden: Bis zur Verrentung unserer Kindeskinder gibt es jetzt zehnmal jährlich Schlümpfe, Turtles, Terminatoren und Transformers in 3D, immer neue Batman- und Hobbit-Trilogien, aus Spider-Man wird ein Musical, die Simpsons sind teure Lego-Miniaturen, Lego wird zum Kinofilm, Biene Maja schlank, South Park ein Online-Rollenspiel, jeder Comic eine fünf Staffeln lange Serie, alle Videospiel-Erfolge zum Film (und umgekehrt), Männer Anfang 30 feiern My Little Pony, Mütter lesen Vampir- und Jugendbücher, Senioren kaufen Wii, Kinder bleiben umzingelt von den Retro-Spielzeugwelten ihrer Eltern. Nichts hört mehr auf. Nichts darf zum Ende kommen. Ab 2015 war Spongebob länger im TV als Helmut Kohl im Kanzleramt.

Kulisse ohne Richtung und Vision

Sind mir solche medien- und zielgruppenübergreifenden Cross-platform Franchises zu bunt? Zu infantil? Nein. Viel zu grau: Denn Kinderbücher, Fantastik, Comics oder Science Fiction leben vom Ungewohnten, Irritierenden. Von Überraschung und der Zumutung, Vertrautes durch fremde Spiegel neu zu denken. Doch seit dem (vorläufigen?) Potter-Abschluss 2007 wurde jede Besenkammer in Hogwarts erst in Romanen beschrieben, dann gezeichnet, abgefilmt, animiert: Harrys Welt ist über-vertraut. Eine Kulisse ohne neue Richtung und Vision. Ich will von anderen Welten, neuen Stimmen anders überrascht, begeistert und gefordert werden!

"Für Fans von Harry Potter", schreien Klick-Portale wie Buzzfeed und Focus, "beginnt Weihnachten schon am 12. Dezember." Denn Rowling will auf Pottermore (Registrierung erforderlich) "jeden Tag eine neue Geschichte" veröffentlichen. Zuletzt erschien im Juli, zur Fußball-WM, ein kurzer Spaßtext über Harry, heute 33 Jahre alt, der mit Familie und Freunden die Quidditch-WM 2014 besucht. Jetzt also zwölf solcher Bonus-Texte, bis Heiligabend?

Eingrenzung der Fantasie

"So großzügig sind nicht einmal wir!", dementiert die Pottermore-Website: Statt zwölf literarischer Texte erscheinen einfach nur die selben Notizen, Lexikon-Einträge, Fußnoten und Charakter-Biografien weiter, die Rowling schon seit 2012 dort online stellt. Amüsantes und kluges erzählerisches Beiwerk, das in den sieben Romanen keinen Platz fand. Manche Potter-Fans lieben diese offiziellen Words of God. Manche ärgern sich, weil jede nachgeschobene Erklärung Rowlings die eigenen Spielräume und Fantasien eingrenzt.

Ich muss zuerst an Krieg der Sterne denken. 1977, als der erste Film überraschend zum Erfolg wurde, brachte die Spielwarenfirma Kenner Plastikfiguren auf den Markt. Zuerst nur Miniaturen der Helden und Schurken. Schnell aber eine Replik fast jeder einzelnen Gestalt, die irgendwo kurz im Hintergrund zu sehen war. Für diese Spielzeug-Lizenz erst brauchten alle Nebenrollen und Statisten offizielle Namen. Standen diese Namen fest, erfanden sich schnell Heimatwelten, Vorgeschichten: Ab 1978 erschienen Hunderte Romane über alle Facetten dieses Extended Universe. Texte voller Bonus-Infos, Beiwerk und Details. Wie Pottermore.