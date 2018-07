Sherko Fatah erhält den mit 15.000 Euro dotierten Adelbert-von-Chamisso-Preis der Robert Bosch Stiftung. Die Jury ehrt ihn für sein Gesamtwerk und insbesondere für seinen neuesten Roman Der letzte Ort (Luchterhand 2014). Fatah erzählt darin über die Entführung eines Deutschen und dessen arabischen Übersetzers im Irak.

Mit dem Chamisso-Preis werden Deutsch schreibende Autoren ausgezeichnet, deren Werk von einem Kulturwechsel geprägt ist. Die Preisträger verbindet zudem ein außergewöhnlicher, den Horizont deutscher Literatur erweiternder Umgang mit Sprache.

Sherko Fatah habe "der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ein neues und hochaktuelles Themenfeld erschlossen", erklärte die Jury. "Seine Bücher bereichern das interkulturelle literarische Schreiben durch ihre schonungslose Darstellung von Krieg und Terror", heißt es in der Begründung. "Im Zentrum dieser intensiven Sprachkunstwerke stehen dabei stets das differenzierte Innenleben der Unmenschliches erleidenden Opfer und ihre niemals auszulöschende Hoffnung auf eine friedliche und humane Welt."

Spannungsfeld zwischen arabischer und europäischer Welt

Sherko Fatah wurde 1964 in Ost-Berlin als Sohn eines irakischen Kurden und einer Deutschen geboren. Er wuchs in der DDR auf, 1975 siedelte er mit seiner Familie nach West-Berlin über. Dort studierte er Philosophie und Kunstgeschichte. Sein erzählerisches Werk wurde mehrfach ausgezeichnet.

Fatahs Bücher spielen im Spannungsfeld zwischen arabischer und europäischer Welt. Sein Roman Der letzte Ort erscheint wie die Vorwegnahme der aktuellen Weltpolitik, indem er davon erzählt, wie die neuen Gotteskrieger im Irak in den Schiiten ihren Hauptfeind erkennen.

Die jeweils mit 7.000 Euro dotierten Förderpreise gehen an Olga Grjasnowa, geboren 1984 in Baku, für ihren zweiten Roman Die juristische Unschärfe einer Ehe(Hanser Verlag) und an den 1983 in Celle geborenen Martin Kordić für sein Romandebüt Wie ich mir das Glück vorstelle (Hanser Verlag).