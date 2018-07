In den achtziger Jahren startete die Engländerin Victoria Gillick, katholische Mutter von zehn Kindern, eine Kampagne gegen eine Novellierung der Gesetzgebung, nach der auch Mädchen, die jünger als 16 Jahre alt waren, Verhütungsmittel ohne das Wissen von deren Eltern verschrieben werden durften. Die Gillick Competence gilt im englischen Recht seitdem als Oberbegriff für die Fragestellung, ob ein noch minderjähriger Mensch die Reife besitzt, eigenständig und frei über die an ihm zu vollziehende medizinische Behandlung zu entscheiden.

Fiona Maye, die Protagonistin von Ian McEwans neuem Roman Kindeswohl, ist Richterin am Londoner High Court und verhandelt überwiegend heikle Familienangelegenheiten. Mit ihrer Ruhe, ihrer Kompetenz, ihrer Fähigkeit, Argumente sachlich einleuchtend zu gewichten, hat Fiona sich einen Namen gemacht. McEwan hat Fälle gesammelt und breitet sie erzählerisch aus: Da ist ein siamesisches Zwillingspaar, dessen Eltern die Trennung der beiden Kinder aus religiösen Gründen strikt ablehnen, obwohl dann beide Kinder dem sicheren Tod geweiht wären. Wenn dem so sei, argumentieren die Eltern, dann sei dies Gottes Wille. Fiona Maye ordnet die Operation an und verurteilt so eines der beiden Kinder zum Tod, um das Leben des anderen zu retten.



Der Fall, der im Mittelpunkt des Romans steht, ist wesentlich heikler: Der siebzehnjährige Adam Henry ist an Leukämie erkrankt. Um die Therapie zu überleben, müsste man ihn mit Blutkonserven versorgen. Adam und seine Eltern gehören den Zeugen Jehovas an, deren Glaubensregeln die Versorgung mit Fremdblut strikt untersagen. Die behandelnde Klinik verlangt einen Eilentschluss, um die Behandlung fortzusetzen, die Eltern wollen eben das verhindern. Und Adam Henry? Will sterben. Als Märtyrer.

Flucht in Akten

Exakt 30 Seiten am Stück wohnen wir als Leser der Gerichtsverhandlung bei, sind ganz dicht dran an allem, an den Argumentationslinien, am Für und Wider, an Fionas Gedanken, an der erschreckenden Ruhe, mit der Adams Vater das Sterben seines Sohnes akzeptiert, weil er die Dogmen seiner Religion für nicht hinterfragbar hält. Ian McEwan ist ein erfahrener und kunstfertiger Autor, der solche Szenen auf allen Ebenen geradezu perfekt instrumentieren kann.



Es geht in Kindeswohl um den Konflikt zwischen kirchlichem und säkularem Recht, zwischen Moral und Gesetzgebung. Und während die Moral eine Kategorie ist, die das Individuum, wenn es nötig ist, in jeder Sekunde neu und für sich selbst, für den Einzelfall, prüfen und bewerten kann, zielt die Gesetzgebung auf das Allgemeine, auf eine gesellschaftliche Norm, auf ein funktionierendes Gemeinschaftsleben. Zwischen diesen beiden Polen pendelt Fiona unaufhörlich hin und her. Ihre juristische Kompetenz, das bemerkt man schnell, ist ungleich größer als ihre emotionale. Anders herum gesagt: Immer dann, wenn es persönlich heikel für sie werden kann, flüchtet sie sich in Akten.

Katz-und-Maus-Spiele

Fiona unterbricht nach den Plädoyers die Verhandlung, setzt sich ins Auto und fährt zu Adam ins Krankenhaus. Dort trifft sie auf einen hochintelligenten jungen Mann, der Gedichte schreibt, Geige spielen lernt und genau zu wissen scheint, was er tut. Kein Spinner. Einer, der versucht, mit Fiona Katz und Maus zu spielen, rhetorisch gewandt, hellwach, trotz seines Zustandes. Ob es Gott gefallen würde, fragt Fiona ihn, wenn er für den Rest seines Lebens blind oder verblödet sei, fragt sie ihn. "Wenn Sie nicht an Gott glauben, sollten sie nicht darüber reden, was ihm gefallen oder nicht gefallen könnte", so lautet die Antwort. Fiona kehrt in den Gerichtssaal zurück und verkündet eine Entscheidung: "Nach meiner Überzeugung ist sein Leben mehr wert als seine Würde." Ein Schlüsselsatz. Damit wäre die Sache erledigt, eigentlich.