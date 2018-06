Das Leben ist ein heller Fleck. Wenn der Mensch stirbt, verdunkelt er sich. Durchs Wärmebildgerät sieht ein junger Soldat in Falludscha dem Feind beim Sterben zu. Mittels moderner Kriegstechnik beobachtet der Amerikaner, wie die Wärme aus dem Körper weicht, wie Weiß in Schwarz übergeht, "wie der helle Fleck langsam in der Umgebungstemperatur" verschwindet. Erst dann kann man "den Kill offiziell melden".

Es ist eine dieser nüchternen Momentaufnahmen aus dem Krieg im Irak, die Phil Klays Geschichtenband Wir erschossen auch Hunde auszeichnen. Was heißt Krieg heute? Auf diese Frage antwortet der amerikanische Autor mit zwölf fiktiven Geschichten. In jeder Story wechselt die Erzählperspektive. Immer wieder steht ein neues Leben im Mittelpunkt, aber jedes Mal legt sich der Krieg wie ein Schatten um die Protagonisten, der sie bis in den Frieden verfolgt.

Klay erzählt von Marines, die in Kampfmontur "furchteinflößende Krieger" sind, aber in Momenten der Trauer "wie Kinder" wirken. Von denen, die Geschosse abfeuern und jenen, die Leichen einsammeln. Von "Mord-Jungfrauen", Männern, die noch nie getötet haben, und von Heimkehrern mit "Veteranenbonus", die mit Gruselgeschichten aus dem Irak die Mädchen flachlegen.

Klay, geboren 1983, ist Kriegsveteran und Künstler in einer Person. Von Januar 2007 bis Februar 2008 war er US-Marine in der irakischen Provinz Al-Anbar. Sein Einsatz begann, als die Welt schon wusste, dass es im Irak keine Massenvernichtungswaffen gab. Als Public Affairs Officer arbeitete Klay mit eingebetteten Journalisten, reiste viel, nahm aber nicht an Kampfhandlungen teil.

"Man hat eine besondere Verantwortung, wenn man über den Krieg schreibt", sagt der amerikanische Autor, der erst vor Kurzem mit seinem Debüt den National Book Award gewann. "Es gibt so viele Geschichten und Klischees über den Krieg. Etwa: Der Krieg macht dich zum Mann, der Krieg ist die Hölle, der Krieg ist eine Arena, um Heldentum vorzuführen. Und diese Geschichten über den Krieg sind nicht einfach nur Geschichten, sie prägen die Art, wie Bürger Entscheidungen treffen." Für sein Buch reflektierte Klay nicht nur eigene Erlebnisse, sondern betrieb, wie er sagt, einen "enormen Rechercheaufwand". Er habe den Druck gefühlt, "so rigoros und ehrlich wie möglich" zu sein.

Getreidesack mit Bowlingkugel

Entstanden ist nach seiner Rückkehr aus dem Irak ein wichtiges Buch, das es dem Leser schwer macht, schnelle Schlüsse zu ziehen. Wer erst einmal in die Köpfe von Klays Figuren kriecht, erlaubt sich keine einfachen moralischen Urteile mehr.

Auch wenn die Helden manchmal schon den Boden unter den Füßen verloren haben, reagieren sie empfindlich auf Besserwisser, die den Krieg kommentieren, aber nichts als den Frieden kennen. "Ich habe die verschrobene Angewohnheit, dass ich im Gespräch mit Konservativen immer über den Krieg schimpfe, und ihn vor Liberalen immer verteidige", sagt der Protagonist der Geschichte Psychologische Kriegsführung. "Und wenn mir jemand kam, der meinte, er hätte einen klaren Blick auf den Irak, wollte ich ihm Scheiße in die Augen reiben."

Klays Figuren setzen eher Fragezeichen, als ihre Missionen zu verteidigen. Manche Episoden erscheinen geradezu absurd, obwohl sie nicht frei erfunden sind. Da ist zum Beispiel die Sache mit den Bienen und den irakischen Witwen. In der Geschichte Geld als Waffensystem kommt ein ziviler Foreign Service Officer in den Irak, um Infrastruktur aufzubauen. Gleich zum Einstieg erklärt ihm sein Kollege Bob: "'Wenn Sie hier Erfolg haben wollen, Finger weg von großen, ehrgeizigen Projekten. Wir sind hier im Irak. Bringen Sie Witwen Bienenzucht bei.'"Fragt man den Autor, wo seine Recherche endet und die Fiktion beginnt, nennt er ein paar Quellen und sagt: "Ich wünschte, viele dieser Dinge wären nicht wahr."