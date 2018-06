Der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai hat den Man Booker International Prize für sein Lebenswerk erhalten. Krasznahorkais Werke seien voller "tiefgründiger Vorstellungskraft und verwickelten Leidenschaften, in welchen sich die menschliche Komödie auf schmerzvolle Weise der totalen Auflösung nähert", hieß es zur Begründung von der Jury. Der Ungar sei ein "fantasievoller Schriftsteller von außergewöhnlicher Intensität und stimmlicher Bandbreite", sagte die Autorin Marina Warner, die Vorstand der Jury ist.

Die mit 60.000 Pfund dotierte Auszeichnung wird seit 2005 alle zwei Jahre an internationale Autoren vergeben, deren Werk in englischer Sprache erschienen oder übersetzt wurde. Die Verleihung des renommierten Preises fand im Victoria and Albert Museum in London statt, insgesamt zehn Autoren standen auf der Shortlist.

Der 61-Jährige Krasznahorkai ist der sechste Gewinner des Preises, vor ihm wurden bereits der albanische Schriftsteller Ismail Kadaré, Chinua Achebe aus Nigeria, die Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro aus Kanada und die Amerikaner Philip Roth und Lydia Davis geehrt.

Krasznahorkai wurde 2004 mit dem ungarischen Kossuth-Preis ausgezeichnet. Auch in Deutschland wurde der 1954 geborene Ungar 1993 für seinen Roman Die Melancholie des Widerstands geehrt. Gemeinsam mit dem berühmten ungarischen Regisseur Bela Tarr verfilmte Krasznahorkai 1985 seinen Roman Sátántangó. Er ist berühmt für seine langen, komplexen Sätze, die dazu dienen, die Bewegungen und Dialoge seiner Figuren zu spiegeln.