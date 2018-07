Ein berühmter Schriftsteller kann, das ist sein Berufsrisiko, nicht sterben. Und hat er es unter rein medizinischen Gesichtspunkten doch einmal geschafft, wird ihm in all den Nachrufen, die am Tag danach zu seinen Ehren erscheinen, stets nur eines diagnostiziert: Er werde auf jeden Fall weiterleben. Durch sein Werk. In den Herzen seiner Leser. Als Gesamtausgabe.

Das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, denn wer will schon allen Ernstes ewig leben? Zumal als Prometheus, der einst den Göttern das Feuer stahl, nun aber festgekettet ist an sein eigenes Werk, in der Einöde der Bücherregale ausharren muss, ohne Speis, Trank und Schlaf, und immer wieder kommt ein Leser angeschlurft und reißt ein Stück heraus aus dem Kontext seines Œuvres. Unsterblichkeit klingt nach viel, aber der berühmte Schriftsteller hat so schrecklich wenig davon.

Auch James Salter hat mit seinem Tod dieses Schicksal für sich besiegelt: Er wird zweifelsohne weiterleben, im Kanon der amerikanischen Literatur. Auf dem Gruppenfoto mit Ernest Hemingway, Joseph Conrad, William Faulkner, Henry Miller und all den anderen großen Novelisten des 20. Jahrhunderts steht er halbverdeckt ganz hinten, wie der heimliche Held einer Rudermannschaft: Der Prachtkerl mit dem schlanken, schönen Kopf, mit dem zur Brust gezogenen Kinn und dem seltsam versiegelten Mund, den schräg gestellten Brauen und diesen Augen, die so gütig schauen: Wenn man James Salter länger betrachtet, bekommt man bald das Gefühl, man tue ihm leid. Und zwar aufgrund einer metaphysischen Schuld, die man zu begreifen ohne ihn gar nicht in der Lage gewesen wäre: Weil man existiert. Eine Wirkung, die sich nur noch verstärken wird, wenn er einen von nun an als Unsterblicher anschaut.

Ein tosendes, brüllendes, rasendes Leben

Es gibt jedoch Indizien, die darauf hindeuten, dass Salter das gar nicht sein wollte: unsterblich. 34 Jahre waren seit seinem letzten Roman In der Wand vergangen, bis er sich 2013 mit seinem Spätwerk Alles, was ist schließlich doch noch einmal zu Wort meldete, einer letzten Inventur. War es sein Versuch gewesen, vergessen zu werden? Wenn ja, ist er nicht geglückt, denn Salter wurde in der Zwischenzeit zu einem Schriftsteller, der eine ganze Generation beeinflusste, indem er sich versteckte. Zu einem writer’s writer, dessen Bedeutung für die amerikanische Literatur nicht in Auflagenzahlen zu messen ist, sondern ausschließlich an dem Grad, zu dem er die Arbeit anderer beeinflusste.



Salter, der Sterbliche, zog sich in sein Haus in Sag Habor, New York, zurück, wo er im Herbst eines tosenden, brüllenden, rasenden Lebens endlich die Ruhe gefunden hatte und, auf den Atlantik blickend, innere Anschau hielt, um zu begreifen: Ja, all das ist wirklich geschehen – und ich habe es überlebt. Salter, den Unsterblichen, fand man hingegen zu jeder Zeit beinah überall, zwischen den Zeilen, in den Bildern, die zu sehen und zu beschreiben er die Nachfolgenden gelehrt hatte, Roy Blunt, Robert Morgan oder Pat Conroy etwa, ob sie nun Journalisten waren oder Schriftsteller wie er. Zuweilen schien es, als sei er nicht bloß der Chronist eines Jahrhunderts des Krieges und des Friedens und des nächsten Krieges, sondern als führte er ihm erst vor Augen, was es wirklich war, ruhig und klar, von der immensen Geduld des Wahnsinns erfüllt: Es war die Apokalypse und zugleich das Leben danach.



Salter nahm das Schwere leicht

Weder die Gefechte im Pazifik noch die mehr als 100 Einsätze, die er als Kampfpilot über Korea flog, konnten James Salter vernichten, doch der Erinnerung daran gelang es fast. "Ich stand vor der Wahl: Entweder ich schreibe es auf, oder ich krepiere", sagte er einmal. Er entschloss sich zu Ersterem: 1956 erschien sein Roman Die Jäger, Zeugnis eines Mannes, der im Krieg zwar nicht sein Leben verloren hatte, dafür aber offenbar die Bereitschaft, sich unbedingt daran zu klammern. "Wir werden verführt und verstoßen, verführt und verstoßen, immer wieder", schrieb er. "Vermutlich gelangen wir dadurch am Ende zu Weisheit. Weisheit! Wir kleben an unserer Existenz wie Eidechsen."

Salter tat das nicht, er hatte sich gelöst, und vielleicht erklärt das die Art, wie er vom Unerzählbaren erzählte: luzide, lakonisch, ohne jede Ehrfurcht vor geheimen Mächten, die das Leben schenken und es wieder nehmen. Als hätte hier jemand einen Ballast abgeworfen und stünden ihm nun sagenhafte Kapazitäten der Wahrnehmung und Musikalität zur Verfügung, die bei anderen unter kilometerdicken Sedimentschichten aus Angst vor der eigenen Vergänglichkeit verschüttet liegen. Salter nahm das Schwere leicht. Und gewann dadurch eine ungeheuerliche Gravität. Und man liest, als wenn man die Funktionsweise eines Flugzeugs nur kurz nicht für selbstverständlich nimmt und noch einmal staunt wie die die ersten Schaulustigen an Otto Lilienthals Fliegeberg in Berlin-Lichterfelde: Es ist schwerer als Luft, aber es fliegt.