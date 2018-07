Der Schriftsteller James Salter ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Autor sei während einer Physiotherapiesitzung kollabiert und verstorben, sagte seine Ehefrau, Kay Elderidge, der New York Times. Internationalen Ruhm erlangte der Autor mit seinem Roman Lichtjahre, der in Deutschland 1998 mit 23 Jahren Verspätung erschien.

Geboren wurde Salter 1925 in New Jersey. Mit 17 Jahren ging er in die Kadettenanstalt West Point. "Ein Inferno", schrieb Salter in seiner Autobiografie Verbrannte Erde. Nachdem er sein Studium an der Militärakademie abgeschlossen hatte, begann der Autor eine Pilotenausbildung. Als Kampfflieger nahm er am Korea-Krieg teil. Eine Zeit, die ihn prägte. 1957 schied Salter aus der Luftwaffe aus.

Sein erster Roman, Die Jäger, erschien 1956. Er basierte auf einem Tagebuch, das Salter führte, während er über 100 Einsätze als Kampfpilot im Pazifik flog. Seit Antoine de Saint-Exupéry habe keiner besser über das Fliegen als Salter geschrieben, heißt es. 1958 wurde das Werk verfilmt – mit Robert Mitchum in der Hauptrolle.

Anfang der sechziger Jahre beginnt Salter damit, als Dokumentarfilmer zu arbeiten. Sein Spielfilm Three wird 1969 auf den Filmfestspielen in Cannes gezeigt. Er schreibt unter anderem für Robert Redford zwei Drehbücher. Das letzte, ein Bergsteiger-Drama, wird abgelehnt. Salter arbeitet es zu seinem Roman In der Wand um.

1975 erschien Salters Lichtjahre in den USA, mit dem Ehe- und Scheidungsroman wird er auch international bekannt. Für sein Werk wird Salter 1989 mit dem PEN/Faulkner Award ausgezeichnet. Seine Autobiographie Verbrannte Erde ist in Deutschland im Jahr 2000 erschienen. Seinen Roman Alles, was ist nannte Ursula März 2013 in der ZEIT ein "radikales Alterswerk". Am 10. Juni 2015 wurde Salter 90 Jahre alt. In einem Interview sagte er wenige Jahre zuvor: "Das ist alles, was am Ende existiert: das Niedergeschriebene."