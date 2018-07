Die Figur des Pumuckl erhält wieder ihr altes Aussehen. Das kündigte Uschi Bagnall, die Tochter der Pumuckl-Erfinderin Ellis Kaut, an. In der vergangenen Woche hatte der Kosmos-Verlag Zeichnungen des Kobolds in einem neuen Stil veröffentlicht. Die schlankere Silhouette der Zeichentrickfigur hatte für großen Unmut bei den Fans gesorgt.

Die neuen Zeichnungen waren für eine Sonderausgabe zum 50. Jubiläum der Erstausgabe und zum 95. Geburtstag der Pumuckl-Erfinderin vorgesehen. Das Buch soll am 11. September erscheinen. Bagnall versicherte jedoch, es werde nur dieses eine Buch mit der dünneren Figur geben. Danach kehre man wieder zur alten Darstellung zurück. "Pumuckl bekommt seinen Bauch zurück", sagte sie dem Münchner Merkur.

Bagnall hält gemeinsam mit der ersten Zeichnerin der Figur, Barbara von Johnson, sowie ihrem Mann und späteren Zeichner, Brian Bagnall, die Rechte an der Figur. Sie alle seien zunächst mit der Modernisierung einverstanden gewesen. "Wir sind alle um die 70, wir wollten nicht altmodisch wirken," sagte sie. Als sie aber vom Protest gegen die neuen Zeichnungen hörte, habe sie sich gefreut.

In den sechziger Jahren tauchte der Pumuckl erstmals als Hörspielfigur im Bayerischen Rundfunk auf. Bundesweit bekannt wurde der Kobold im Jahr 1982 durch einen Kinofilm und die anschließende Fernsehserie Meister Eder und sein Pumuckl. Darin hatte die Figur stets ein rundes Gesicht und einen Kugelbauch. Über die Darstellung hatten sich Ellis Kaut und Barbara von Johnson bereits mehrfach vor Gericht gestritten.