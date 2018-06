"Die Beweggründe von Ethnologen halten einer näheren Prüfung ebenso wenig stand wie die anderer Menschen." Für solche Sätze wird Nigel Barley von vielen geliebt, für den Witz und Geist dahinter ist er von gestrengeren Kollegen getadelt worden. Aber das ist nun einmal sein Markenzeichen. Bis zu seiner Pensionierung 2003 Kustos der ethnografischen Sammlung des British Museum, hat Barley sich wissenschaftlich einen Namen gemacht und zugleich ein breites Publikum für die Ethnologie gewonnen, indem er fast mehr als die westafrikanischen oder indonesischen Völker, die er beobachtete, sich selbst dabei beobachtete. Ethnologen seien Leichenbestatter und Einbalsamierer sterbender Kulturen, hat er in seinem Buch über Grabriten geschrieben, das auf Deutsch 1998 erschienen ist. Er selbst ist ein Spezialist fürs ironische Überspielen der Trauer um solche Vergänglichkeiten.



Da ist es ein Glücksfall, dass der Verlag Klett-Cotta den Buchmessenschwerpunkt Indonesien zum Anlass genommen hat, zwei seiner Bücher herauszubringen. Das eine, Auf den Spuren von Mr. Spock, in dem der eingangs zitierte Satz steht, stammt von 1988 und ist 1994 unter dem Titel Hallo Mister Puttyman schon einmal erschienen. Das andere ist sein derzeit letztes, stammt von 2009 und ist ein Roman: Bali. Das letzte Paradies.

Auf den Spuren von Mr. Spock führt nach Sulawesi zu den Toraja, deren Kinder spitze Ohren wie Mr. Spock haben sollen und Virtuosen im Langhausbau sind.

Dynamische Enkel

Barley hat den ethnologischen Rapport in Reiseabenteuer zurückverwandelt. Mit geradezu diebischer Freude desillusioniert er alle Annahmen von Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit in einer Welt, über die das "Ketchup der westlichen Kultur" gegossen ist: die modernen Verkehrsmittel, das Geld. Von Coca Cola und Madonna ganz zu schweigen. Barley schildert, wie man aus Gastfreundschaft obskure Traditionen erfindet, wie die Wertschätzung der großväterlichen Schnitzkunst den dynamischen Enkel dazu bringt, nicht nach alten Mustern, sondern nach Transistorplänen zu schnitzen.

Höhepunkt ist jener Teil, in dem Barley Männer aus Toraja zum Museum of Mankind mitnimmt, um vor Publikum eine Reisscheune zu bauen. So folgt der Selbstbeobachtung des Ethnologen beim Beobachten des fremden Alltags die Beobachtung der Beobachteten bei deren Beobachtung des befremdlichen Ethnologen-Alltags. Warum z.B. nur arbeiten die Engländer so hart, um ein Haus kaufen zu können, in dem sie kaum wohnen, weil sie dafür arbeiten müssen? Dieses Buch ist noch immer ein Feuerwerk an Witz und Gescheitheit.

Am meisten fasziniert hat Barley seinerzeit vor Ort offenbar das allgemeine Kuscheln, etwa von Wildfremden im Überlandbus. "Wenn Indonesier nichts zu kuscheln haben, ähneln sie Pfeifenrauchern ohne Pfeife im Mund und sind ebenso rastlos und unaufmerksam wie diese."



Gastgeber und Erotiseur

Bali, Barleys Roman, nun ist eine ganz eigene Rückkehr ins Kuschelparadies. Und für uns die Eröffnung einer Welt, in der die europäischen und amerikanischen Nutznießer der paradiesischen Exotik nicht weniger exotisch und befremdlich sind als die Exotik, die sie dort suchen.

Bali war schon früh ein Paradies der Exotikliebhaber. Hier steht nun im Zentrum eine historische Figur, der deutschrussische Aussteiger Walter Spies (1895 – 1942), ein geniales Multitalent als Künstler, Forscher, Gastgeber und Erotiseur. Barley folgt so getreu wie möglich dessen Spuren durch die Zwischenkriegszeit und in den Krieg. Zum Roman wird die Biografie fast von selbst, blickt man auf die Freundschaften – insbesondere zu F. W. Murnau – und die Gäste von Spies: Charlie Chaplin und sein dicklich-schwitzender Bruder Sidney, Baron Viktor von Plessen, "Abenteurer, Jäger, Maler, Cineast, Besitzer eines Erbgutes in Holstein und Träger eines dünnen Oberlippenbarts", die abenteuernde Fliegerin Elly Beinhorn in verwegenen Reiterhosen, die Bestsellerautorin Vicki Baum oder die heiratswütige Berufserbin Barbara Hutton. Nicht zu vergessen die berühmte Kollegin Margaret Mead, die litt, wenn sie nicht genug litt. (Vermutlich die einzige Ehefrau, so Spies, die beim Geschlechtsakt ihren Mann zur Eile treibt.) Ein internationaler Jet-Set avant la lettre, intellektuelle Mischpoche als zwangloser Spiegel der heutigen.



Erzählt wird das alles aus der Ich-Perspektive vom niederländischen Maler Rudolf Bonnet, ein Beobachter, der darunter leidet, dass er meist nicht beachtet wird. Das Original trug den Titel Island of Demons. Das betont stärker, wie alle die Residenten und Besucher mit ihren Paradieswünschen auch ihre Dämonen mitbrachten, neben Politik, Kultur und Komfort vor allem ihre erotischen Wünsche. Und die gingen allermeist mehr auf die kindhaften Jünglinge denn die Maiden, wobei dank fehlender Personalpapiere die Grenze nach unten mehr als nur durchlässig war.