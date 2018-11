Ein Franzen-Roman erscheint nicht einfach, er offenbart sich. Vor 14 Jahren wurden Die Korrekturen durch Zufall ein Denkmal für die ziellosen Neunziger – die New York Times veröffentlichte ihre Rezension am 9. September 2001. Der nächste Roman hieß dann, noch großspuriger, Freedom und wurde von Präsident Obama 2010 in den Sommerurlaub mitgenommen. Und auch Purity, der dritte Teil einer losen Trilogie von familienzentrierten Befindlichkeitsdurchmessungen, trifft mitten ins Herz des Zeitgeistes.

Sam Tanenhaus, Kritiker für die New York Times, kürte Franzen zum "greatest living American novelist". Andere Besprechungen rangieren von ähnlich enthusiastisch zu vorsichtig angetan, aber alle sind sich einig, dass Franzen einer der Großen ist und Purity ein epochales Werk – oder doch wenigstens ein Werk über eine Epoche.

Oft wird die Person Franzen dabei gleich mitrezensiert. Er hat sich eine Persona erschaffen, die trotz Brille und braver Frisur ähnlich wahrgenommen wird wie Norman Mailer mit seinen Boxkampf-Posen vor 50 Jahren: als Bewahrer von Literatur und Kämpfer gegen Lüge und Mittelmaß. Jedes Franzen-Interview und jeder seiner Essays wird zum kleinen Skandal – wie von ihm gewollt. Einen Essay hat er ganz einfach What's wrong with the modern world genannt, und dabei den von ihm bewunderten und übersetzten Karl Kraus angerufen. Franzen ist kein Vielschreiber und "Zerleger" von Feinden wie Kraus, aber die gespielte Rolle als Schriftsteller, den man zu hassen liebt, ist beiden gemein. An Franzen kommt man nicht vorbei.



"Chick lit"

Vor fünf Jahren, während der Promophase für Freedom, hat die Schriftstellerin Jennifer Weiner dieses Phänomen mit dem Begriff "Franzenfreude" beschrieben. "Schadenfreude" ist als deutsche Vokabel auch im amerikanischen Sprachgebrauch die amüsierte Beobachtung des Leids anderer. "Franzenfreude" hingegen ist der Schmerz darüber, dass über niemand anderen mehr geschrieben wird als über ihn. Mit der Formel der "Franzenfreude" begann eine Fehde zwischen den beiden Schriftstellern, l'affaire Franzen-Weiner, die in den letzten fünf Jahren nicht nur auf Twitter, sondern auch auf den Seiten des Guardians, der New York Times und der New Republic ausgetragen wurde.

Weiners "Franzenfreude"-Kampagne hatte einen unverhohlenen Selbstzweck. Weiners Bücher sind zwar Bestseller, werden aber von den Kritikern nicht beachtet. Sie fallen in das Genre "chick lit", Weiner selbst spricht lieber von kommerziellen Büchern für Frauen. Sie erzählt von Frauen im Berufsleben, die übergewichtig und keine zwanzig mehr sind, giftig und klug (auf jeden Fall klüger als alle, die sie treffen) durchs Leben gehen und trotz Katastrophen Glück finden. Weiner macht aus dem therapeutischen Ansatz keinen Hehl. Und sie will Anerkennung für diese Bücher, die ihren Leserinnen Mut geben. Die Kritiker aber geben sie Weiner nicht, sondern beschäftigen sich lieber mit Franzen und den anderen Jonathans, wie Lethem, Safran Foer, Ehren-Jonathan Michael Chabon oder SU-Jonathan Gary Shteyngart.

Nach diesem Twitter-Meme war Franzen noch einsichtig und gab zu: "Die literarischen Kategorien, mit denen wir Literatur bewerten, werden durch Männer verzerrt, und dadurch entsteht eine destruktive Trennung zwischen Kritikern und dem überwiegend weiblichen Publikum. Das lässt sich nicht leugnen."

Irrationaler Feminismus

Damit war die Sache beendet, bis sich Franzen abfällig über Schriftsteller äußerte, die "wie Jennifer Weiner Eigenreklame betreiben". Weiner antwortete, Franzen antwortete auch, Weiner antwortete wieder – immer indirekt, nie im Gespräch – die Blätter wurden braun und fielen von den Bäumen, die dann gefällt wurden, um aus ihnen Papier für Weiners und Franzens Bücher zu machen.

Weil Franzen in seinem neuen Werk sich nicht nur mit dem Internet, sondern mit einer in seinen Augen irrationalen Form des Feminismus anlegt, ist der Streit wieder angeheizt. Mit den Passagen über einen Mann, der von einer Frau gezwungen wird, im Sitzen zu pinkeln, hat Franzen sich keinen Gefallen getan. Der größte lebende Schrifsteller der USA sollte keine Propaganda für No Ma'am schreiben.

Und als solcher wird er ja zu Recht gehandelt. Zadie Smith hat in Franzen einen Retter für die Literatur des 21. Jahrhunderts erkannt, weil er "eine intime Erzählstimme mit einer DeLillo-esken Struktur verbindet". Sam Tanenhaus schreibt, dass Franzen der Welt die Maske abzieht, um zu zeigen, wie wir heute leben. Tatsächlich sind Franzens Romane voller recherchierter Exkurse, vom Drogenhandel in Detroit (in den Korrekturen) zu den Gefechten zwischen Neokonservativen und Liberalen in den Bush-Jahren (in Freedom). In Purity hat Franzen durch Darlehen verschuldete Studenten als neue wütende Stimme in den USA ausgemacht.