Als er noch da war, hat Dans Vater gern Schauergeschichten erzählt. Etwa von Zecken, die man aus dem Fell der Schafe nicht mehr herausbekommt. Sie würden das Blut des Tieres trinken, bis keines mehr übrig ist. Einfache, einprägsame Bilder, die den sechsjährigen Dan heute peinigen, weil er gerade von einer Zecke gestochen wurde und sein Vater nicht mehr da ist.

"Dan stellte sich vor, wie die hungrige Zecke sein Blut saugen und sich in eine Art großen Ballon verwandeln würde, und er, klein, ausgezehrt, ein Häuflein Knochen, könnte nur noch hilflos mit den Armen und Beinen wedeln, während sich die Zecke in die Luft erheben und schließlich in den Himmel aufsteigen würde. – Hunderte, vom Blut der Kinder aufgedunsene Zecken schweben im freundlich heiteren Himmel, und die Kinder weinen. Dünn und vertrocknet kleben sie an dem unbarmherzigen Ungeziefer."

Dan schreit wie am Spieß. Sein kleiner Bruder Marcel, den Dan oft verprügelt hat, ist drei. Distanziert beobachtet er das Geschehen. Er staunt, dass sein großer Bruder ein solches Theater aufführt, wegen eines schwarzen Punkts in der Nähe des Bauchnabels, der halb so groß ist wie Marcels Nagel am kleinsten Finger.



Unvollständige Familien

Wo der Vater der beiden Jungen ist, wo die Mutter? Weit entfernt von dem kleinen Dorf in Moldawien, in dem der zweite Roman von Liliana Corobca spielt, die 1973 im moldawischen Săseni-Călărași geboren wurde und heute in Bukarest lebt. Dans und Marcels Mutter ist nach Italien gegangen, um als Kindermädchen zu arbeiten, während der Vater im nördlichen Russland in Bergwerken malocht. Aber nein: Die beiden Jungs sind nicht ganz allein, Familienoberhaupt ist die zwölfjährige Cristina. Sie fragt im Ort herum, ob jemand die Zecke entfernen könne. Eine ältere Frau lehnt ab. Ein Mann "groß, dünn, hässlich", mit "ein paar vereinzelten Zähnen", sagt zu. Er kennt Cristina, hat ab und zu ihren Kinderwagen geschoben. "Und dein Vater ist beim 'langen Geld'? Das Mädchen bejahte. Und hat Euch dem Raub der Zecken überlassen?"

Der Mann ist nicht empört. Er fragt eher resigniert. Im Dorf gibt es die unterschiedlichsten unvollständigen Familien. Die eigene Armut und das Geld des Auslands haben sie auseinandergerissen. Die Kinder werden von den Großmüttern betreut oder haben niemanden mehr. Dort, wo die Väter noch da sind, geht es den Kindern selten besser. Wenn ihr kleiner Bruder Marcel traurig wird, weil er seinen Vater vermisst, geht Cristina deshalb mit ihm vor ein Nachbarhaus, damit der Kleine sehen kann, wie dort der Sohn von seinem alkoholisierten Vater verprügelt wird.

Das Schicksal der Kinder von Arbeitsmigranten ist ein trübes Kapitel in der Geschichte des modernen Kapitalismus, der dankbares Menschenmaterial je nach seinen Bedürfnissen verschiebt. Kein literarisches, sondern ein politisches Thema, könnte man meinen, aber Corobca hat eine Sprache dafür gefunden, die Ernest Wichner einfühlsam übersetzt hat.



Wie verlassene Wölfe

Auch wenn nicht immer ganz klar ist, wem Cristina die Geschichte ihrer Familie und des Dorfes erzählt – mal scheint sich die Zwölfjährige direkt an die Mutter zu wenden, mal spricht sie von ihr – der Ton der Erzählerin, halb naiv und halb altklug, halb erschüttert und halb ungerührt hart, ist genau der, den man einer zu früh reifen Zwölfjährigen zutraut. Sie hadert mit ihrem Schicksal wie eine geplagte Mutter, wenn Marcel die gerade geputzte Wohnung schmutzig macht. Und ist doch stolz darauf, dass die Brüder ihrem harten Regime folgen. Dazu passt der alltäglich-trockene Realismus Corobcas, dessen Höhepunkt die anschaulichen Bilder sind. Manchmal weinen die beiden Brüder "wie zwei verlassene junge Wölfe im Wald. Auch sie wollen von jemand getröstet werden. Ich will das auch. Selbst wenn ich schon groß bin. (…) Ich sagte zu ihnen, nehmt eure Herzen auf die Fingerspitzen und pustet kräftig, damit sie zu Mutter fliegen. Und sie wird jene pummeligen und mit Mangos ernährten Kinder streicheln, als streichelte sie uns."