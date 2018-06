"Papa!", ruft die Erzählerin überrascht, als sie endlich den Mann im Dunkeln erkennt. "Wieso bist du hier ... Nichts Besonderes, sagt er, Interpol, Steckbrief, dies und das ..." Aber dann sieht er seine Tochter genauer an. "Du bist total dicht, sagt er wütend." Und so dauert es nicht lange, bis der Leser alles vor sich hat, was Sibirien von Vladimir Kecmanović ausmacht: die kurzen, meist dialogischen Sätze, geprägt vom Witz und der Sprache des serbisch-kroatischen Gangstermilieus. Dazu der der Plot eines Thrillers. All das macht den Roman des serbischen Autors, Filmemachers und Verlegers zu einer vergnüglichen und spannenden Lektüre.



Natürlich kommt der Vater nicht zufällig zu dem nächtlichen Rendevous mit seiner zugedröhnten Tochter. "Du gehst jetzt mit einem Freund von mir, er wird ein paar Tage auf dich aufpassen, sagt er. Bis ich diese Scheiße in Ordnung gebracht habe." Der Freund, der Miki heißt, macht nicht gerade einen vertrauenserweckenden Eindruck. "Sein Gesicht – ein Stein. Er sieht wirklich gefährlich aus. Ein Van Damme-Verschnitt". Aber dieser Eindruck wird sich später ändern. Dann gibt die benebelte "Prinzessin", wie der Vater sie nennt, gehorsam ihr Handy und auch ihr Zweithandy ab und steigt in Mikis nagelneuen BMW.



Die gemeinsame Fahrt durch die Nacht endet in einem kleinen Häuschen irgendwo in der Grenzregion zwischen Serbien und Kroatien. Das zumindest schließt die Erzählerin aus den Fernsehprogrammen, von denen die kroatischen am besten zu empfangen sind.

Sprache der Gangster

Sibirien ist ein gekonnt geschriebener Genre-Roman, ein Thriller, bei dem der Plot, die Sprache, ja jede Einzelheit stimmig ist. Die Übersetzerin Mirjana Wittmann, die den Roman zusammen mit ihrem Mann Klaus Wittmann übersetzt hat, schreibt im Nachwort, dass Kecmanović für sein Buch im Gefängnis recherchiert habe. Dort hat er auch erfahren, dass sich viele Kriminelle für Dostojewski interessieren.



Im Roman lässt er seine Erzählerin dieses Interesse erklären. Sie erzählt Miki, dass sie in den USA, wo sie für ein paar Semester studiert hat, Dzejson getroffen habe. "Der war so etwas wie ein Freund. Ein Kommilitone. Ein superkluger Typ." Dzejson habe ihr erklärt, dass die Kriminellen sich deshalb für Dostojewski interessieren, weil der Sibirien für einen Ort der Buße hielt. Und er dachte, dass "auch wir beide, er und ich, unser Sibirien finden ... Denn man büßt nicht nur für die eigenen Sünden, sondern auch für die Sünden der Vorfahren".

Machogehabe und schlechter Geschmack

Während Miki geduldig zuhört, umstellt die kriminelle Konkurrenz das Versteck. Die Situation ist undurchsichtig, wer will hier wen reinlegen, wer steht auf wessen Seite? Kecmanović hat den Plot des Romans geschickt angelegt. Immer wieder gibt es überraschende Wendungen. Letztlich aber lebt Sibirien von seiner Schreibweise, von den kurzen, prägnanten Sätzen der Erzählerin und der witzigen Sprache der Gangster. Eine Sprache, die man eigentlich "serbokroatisch" nennen könnte wie die ehemals gemeinsame Sprache, denn erstaunlicherweise empfinden die Kriminellen die nationalen Unterschiede als gar nicht so groß.



Achtungsvoll nennen die Serben die Kroaten "Ustaschas" und die Kroaten die Serben "Tschetniks", nach den beiden Gruppen, die sich im Zweiten Weltkrieg bekämpften. Kecmanović beschreibt diese kleine Jugoslawische Internationale mit viel Ironie wie auch das ganze Machogehabe und den schlechten Geschmack der Gangster. Und werden die Differenzen zwischen Serben und Kroaten einmal zu groß, dann besinnen sie sich auf das, was sie auf keinen Fall sind: "slowenische Memmen".

Vladimir Kecmanović: "Sibirien. Ein serbischer Liebesthriller, in den sich Kroaten eingemischt haben". Aus dem Serbischen von Mirjana und Klaus Wittmann. Matthes & Seitz Berlin, Berlin 2015, 184 Seiten, 19,90 Euro.