1 Merle Kröger: Havarie

Ariadne bei Argument, 256 S., 15,00 €

Mittelmeer, das Mare Nostrum. Eine Beinahe-Kollision: Unten ohne Sprit das Schlauchboot der algerischen Flüchtlinge, oben auf der "Spirit of Europe" das Spektakel knipsende Kreuzfahrtgäste. "Festung Europa" als Schurke, Wimmelbild der Migration, Roman der Stunde.

2 Friedrich Ani: Der namenlose Tag

Suhrkamp, 302 S., 19,95 €

München. Friedrich Anis neuer Ermittler: Jakob Franck, pensionierter Kommissar. Vor 20 Jahren hielt er stundenlang eine Mutter im Arm, deren Tochter sich erhängt hatte. Jetzt soll er denjenigen suchen, der sie in den Tod getrieben hat. Und findet Menschen, die nicht "leben gehen" konnten. Kriminalroman ergründet Suizide. Außerordentlich.

3 Fred Vargas: Das barmherzige Fallbeil

Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Limes, 512 S., 19,99 €

Paris, Island. Bei den Leichen vorgeblicher Selbstmörder entdeckt Kommissar Adamsbergs Brigade die Zeichnung einer Guillotine, Hinweis auf einen Geheimbund von Robespierre- und Revolutionsdarstellern. Doch Adamsberg zieht es zum Polarkreis. "Die Revolution frisst ihre Kinder" in der arktischen Version, made by Fred Vargas.





4 James Lee Burke: Glut und Asche

Aus dem Englischen von Daniel Müller. Heyne, 696 S., 17,99 €

Westtexas. Sheriff Hackberry Holland zum zweiten: Grandiose Steigerung der Regengötter. Der Kampf zwischen dem alten Sheriff und dem Soziopathen Preacher gewinnt metaphysische Dimension im glühenden, dorrenden Grenzland. Epos um Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Leiden und Gewalt. Kein Gramm sentimental.

5 William McIlvanney: Fremde Treue

Aus dem Englischen von Conny Lösch. Kunstmann, 352 S., 19,95 €

Glasgow, Ayrshire. Laidlaws Bruder ist betrunken vors Auto gerannt. Der DI nimmt eine Auszeit, um zu trauern und zu forschen, was mit ihm, der Familie und Schottland los ist. Selbsttäuschung, Heuchelei, unlösbareVerpflichtungen. McIlvanneys Laidlaw-Trilogie: Landmarke europäischer Kriminalliteratur.

6 Antonio Ortuño: Die Verbrannten

Aus dem Spanischen von Nora Haller. Kunstmann, 256 S., 19,95 €

"Santa Rita" im Süden Mexikos. Vierzig Migranten aus Zentralamerika wurden vergewaltigt, verbrannt, erschossen. In einer Flüchtlingsunterkunft. Negra von der Migrationsbehörde soll betreuen, versorgen, rückführen. Zum Kotzen realistisch: Rassismus + Verleugnung = Korruption, mental, moralisch, materiell. Nicht nur dort.

7 Carol O’Connell: Kreidemädchen

Aus dem Englischen von Judith Schwaab. btb, 541 S., 9,99 €

Manhattan. Aus dem finstersten Winkel des Central-Parks taucht ein Elfenkind auf. Blut ist von den Bäumen getropft. Ein Fall für Kathy Mallory, die soziopathische Superpolizistin. Nur irreguläre Außenseiter haben eine Chance gegen die herrschende Blase. O’Connell: eine der besten Kriminalschriftstellerinnen der Welt.

8 Richard Price: Die Unantastbaren

Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow. S. Fischer, 432 S., 24,99 €

New York. Detective Billy Graves, Nachtschicht Manhattan, navigiert zwischen konkurrierenden Fixpunkten: Liebe, Rache, Solidarität, Schuld, the law. Gejagt von einem Stalker, voller Zweifel an und Liebe zu seinen Ex-Kollegen. Fünf Cops und ihre Dämonen: Sittenbild in Nahaufnahme.



9 Jeong Yu-jeong: Sieben Jahre Nacht

Aus dem Koreanischen von Kyong-Hae Flügel. Unionsverlag, 524 S., 19,95 €

Auf dem Land in Südkorea. Seit sieben Jahren wird Sowon aus Schulen, Arbeitsplätzen, Wohnungen vertrieben. Er ist der Sohn des "Stausee-Monsters", das eine Staumauer öffnete und hunderte Menschen umbrachte. Wie es so weit kommen konnte, erzählt Jeong meisterhaft und voll Einsicht in seelische Verwirrungen.

10 James Ellroy: Perfidia

Aus dem Englischen von Stephen Tree. Ullstein, 956 S., 25,00 €

Los Angeles 1941. Am Tag vor Pearl Harbour wird die Farmerfamilie Watanabe rituell aufgeschlitzt. Zwei weiße Cops, ein US-japanischer Forensiker und ihrer aller It-Girl Kay Lake krabbeln spermienhaft durch Kriegs- und Rassenwahn, Immobilienschwindel und Mord. Ziel: Erlösung/Lust. Ellroy back to his roots.