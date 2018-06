Der amerikanische Schriftsteller Jim Harrison, der die Buchvorlage für den Film Legenden der Leidenschaft lieferte, ist tot. Der Dichter und Autor starb am Samstag in seinem Winterdomizil im US-Staat Arizona, wie sein Verlagshaus Grove Atlantic dem Sender CNN am Sonntag mitteilte. Harrison wurde 78 Jahre alt.

Der Autor von fast 40 Werken machte oft die amerikanische Wildnis zur Kulisse seiner Geschichten. Er war ein leidenschaftlicher Jäger, Angler und Wanderer. Zu seinen bekanntesten Romanen zählt das Familienepos Legends of the Fall, das unter dem Titel Legenden der Leidenschaft Mitte der 90er Jahre in die deutschen Kinos kam. Es war der Durchbruch für den Schauspieler Brad Pitt, der einen von drei Söhnen auf einer Farm im ländlichen Montana kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs spielte. Anthony Hopkins spielte den Vater.

Harrison war Co-Autor des Drehbuchs für das Rachedrama Revenge – Eine gefährliche Affäre, das 1990 mit Kevin Costner und Anthony Quinn verfilmt wurde. Vier Jahre später wirkte er an dem Skript für den Film Wolf – Das Tier im Manne mit Jack Nicholson mit. Zu seinen Bucherfolgen zählen Dalva, Julip, True North und das düstere Vater-Sohn-Drama Schuld.