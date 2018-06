Vor kurzem erschien in einer großen deutschen Tageszeitung eine Art Warnung vor diesem Buch. Ekliger Titel, sowas gehöre sich nicht. "Eine abscheuliche Wortkombination" sei der Titel, wobei egal sei, wer die Autorin ist und um was es ginge. Unter dem Gesichtspunkt könnten wir jetzt anfangen über viele Titel zu sprechen, zum Beispiel Mein Kampf. Sollte man dem Titel nicht den ekelhaften Heroismus nehmen? Vorschlag: "Sein Kampf" oder "Sein böser Kampf" oder ganz pfiffig "Grundlagen eines Zerstörungskrieges". Da wurde vielleicht eine Chance vertan.

Der Titel des Buches, um das es hier gehen soll, lautet Fotzenfenderschweine. Und beim Wort Fotze muss man halt sofort auch Ekel sagen und Verbot.

Der Verleger Jörg Sundermeier postete auf Facebook, es werde kein Titel gegen den Willen einer geschätzten, verstorbenen Autorin geändert. Fun Fact: Fender sind die mit Luft gefüllten kugelförmigen Polster, die zum Schutz des Rumpfes eines Schiffes während der Fahrt zwischen Kaimauer und Yacht gehängt werden. Diese Fender fliegen zum Ärger der Besatzung ständig hin und her. Und deshalb setzte sich in der Seefahrt der Ausspruch Fotzenfenderschweine als eine Art Beleidigung für die Fender irgendwie durch. Und diese Beleidigung habe ihr Freund, um den es in dem Buch geht, öfter benutzt.



Hammond-Orgler mit pastoralem Auftreten

Die Autorin von Fotzenfenderschweine ist Almut Klotz, Mitgründerin der Lassie Singers, einer Indie-Pop-Band, die sich nach zehn Jahren 1998 wieder auflösten. Hier ungefähr setzt die Erzählung eigentlich erst ein. Nachdem wir erfahren, dass Klotz aus Süddeutschland nach Hamburg gekommen ist, dort in einem Nachtclub auf der Reeperbahn arbeitet, aber bald weiterzog nach Berlin, um das Künstlerdasein in den sagenumwobenen Berliner neunziger Jahren auszuschöpfen. Es ist eine sehr große Qualität dieses Buches, dass diese Zeit, die inzwischen als Folklore ins kollektive Gedächtnis eingesickert ist, zu überspringen. Es kommen kaum Weggefährten vor noch Songtitel, und wenn doch, in homöopathischen Dosen.



Sie, die erfolgreiche Musikerin, bekennt sich eher dazu, ganz schön wenig zu kennen und als DJ immer nur bestimmte Nummern auf den CDs abgespielt zu haben, allerdings keine Ahnung gehabt zu haben, was es war. Manche Band heißt auch nur noch XXX, das Buch ist eilig geschrieben. Das XXX ist häufig ein Platzhalter für Namen, Orte, Katzen. Ihr Sohn taucht immer als "mein Sohn" auf, erst später bekommt er einen Namen.



Der Hund vom Reverend heißt von Anfang an Luzie. Klotz erzählt in diesem Buch die Liebesbeziehung zu ihm, zu Christian Dabeler, einen Hammond-Orgler aus Hamburg mit pastoralem Auftreten. Typ Welterklärer mit pseudooriginellen Thesen, der an Astrologie glaubt und selbstheilende Kräfte und sich als den wahren Außenseiter der Welt begreift – der Rest besteht aus "Mainstream" und "Pharmalobby". Er lässt keine Gelegenheit aus, sich bis aufs Blut mit Klotz zu streiten (sie sei ja so Mainstream usw.), dramatische Szenen zu inszenieren und Sätze zu sagen wie: "Frauen habens gut. Die müssen im Zweifel nur sein." Es tut richtig weh beim Lesen. Vor allem, weil man auch als Kind einer anderen Generation das Gefühl hat, diese ganzen aufständischen, aber vollends inkonsequenten Parolen schon hundertmal, schon vor dem Krieg quasi, gehört zu haben glaubt. Ein Distinktionswahnsinn einer Welt, von der gleichzeitig eine große Faszination ausgeht. Und die hat man der Autorin zu verdanken. Wie gesagt, es sind die Nullerjahre von Berlin.