"Wenn auch nicht auf Papier", sagt die namenlose Protagonistin der Erzählung Schnellzüge, "so gab es in seinem Kopf doch eine genaue, mit meinem Namen überschriebene Liste, wie viel ich ihn bis dato gekostet hatte. Die Frage, wie viel ich wert sei, stand im Raum, eine komplexe Gleichung, die nicht nur mein Gewicht, meine Brustgröße und die Länge meiner Haare mit berücksichtigte, sondern auch meine Bereitschaft, beim Oralsex mitzumachen, und meine häuslichen Fähigkeiten."



So klingen die Protagonistinnen aus Mary Millers Erzählband Big World, der zweiten ins Deutsche übersetzten Veröffentlichung der 1977 geborenen Schriftstellerin. Ihr Romandebüt Süßer König Jesus feierten die Feuilletons als die Bestandsaufnahme eines zeitgenössischen Konsum-Amerikas. In Big World, erneut grandios von Alissa Walser übersetzt, nähert sich Miller für wenige Stunden, höchstens ein paar Tage den Gedankenwelten von zwölf Frauen an. In Alter und Erfahrungshorizont unterscheiden sie sich: Eine ist bereits geschieden, die andere trägt gerade ihren ersten BH. Was sie jedoch eint, ist das ständige Nachdenken über den eigenen Wert, die eigene Unvollständigkeit, das eigene Versagen, das permanente Kreisen um die eigene Unsicherheit, gepaart mit der Sucht nach männlicher Anerkennung: "Ich streckte eines meiner Beine raus, drehte und wendete es, damit er mich bewundern konnte."



Im Zuge einer postfeministischen Umwälzung, heißt es bei Angela McRobbie, habe sich in den vergangenen Jahren eine einst kumulierte patriarchale Macht auf verschiedene Instanzen verstreut. Die britische Kulturwissenschaftlerin beobachtet seit Ende der neunziger Jahre neue Konstellationen zwischen den Geschlechtern und die Neuformung damit einhergehender Weiblichkeitsentwürfe. "Die patriarchale Autorität zieht sich vom Schauplatz der Bewertung zurück", schreibt sie, "und delegiert ihre Macht an das Mode- und Schönheitssystem." So sei ein "Regime der Selbstkontrolle" entstanden, an dessen Kriterien Frauen sich stets messen müssten.

Mary Millers Kurzgeschichten muten an, als habe sie eben diesem Regime eine Stimme geben wollen, einem Regime aus Frauen, das unterdrückend und unterdrückt zugleich ist. Sie widmet sich meist den Nichtzarten, Nichtbeliebten, den Nichtbegehrenswerten, denjenigen, die auf die "weniger verlässliche Art attraktiv" sind. Fraglich ist, ob es das stete andere, an dem ihre Protagonistinnen sich messen, überhaupt gibt. Vielmehr scheint es, als ob die anderen, die Barkeeperinnen, die Schwestern, zu Projektionsflächen der eigenen Sehnsüchte geraten.

Fragile Momente

Doch obwohl diese Stimme eines sich selbst unterwerfenden Regimes in Millers zwölf Variationen ähnlich klingt, birgt sie keinen kollektiven Charakter. Die Frauen sprechen nicht über ihre Selbstzweifel und den Hass auf die eigene Unzulänglichkeit, schon gar nicht miteinander. Sie sprechen zu sich selbst, in einer Manier der Selbstreflexion, die derart schonungslos ist, dass sie beim Lesen schmerzt. Sie sind die Produkte eines Individualisierungsprozesses, in dem das Leid am Streben nach dünnen Körpern und langen Strähnen als ein persönliches Versagen gewertet wird. Ein Aufbegehren als Gemeinschaft, eine Verweigerung scheinen undenkbar – so sehr verstehen sich diese Frauen in Relation zu ihren Männern, Liebhabern und Vätern, so streng urteilen sie übereinander.



Vielmehr tragen sie gewissenhaft Attribute von Weiblichkeit mit sich herum. Der Erzählerin in Voll etwa fällt ein, dass die erste Handtasche, die sie jemals besaß, leer war, "also stopfte ich sie mit Dingen voll, die ich nicht brauchte, um die Leere zu füllen". Für einige fragile Momente gewinnen Mary Millers Protagonistinnen Selbstsicherheit aus dem stetigen Drang nach einer femininen Performance, aus dem Wettbewerb danach, der Norm gemäß begehrenswert zu sein: "Mir fällt ein, dass ich sagen kann, was ich will, weil ich sehr dünn bin", vergewissert sich Leann in einer Erzählung mit dem Titel Tante Jemimas altmodische Pfannkuchen. "Der Gedanke kommt mir wie ein Rettungsfloß in den Kopf. Schau dich an, sagt er." So drastisch Äußerungen dieser Art für sich stehen, so plakativ erscheinen sie irgendwann in ihrer Wiederholung innerhalb des Erzählbands.

Irgendwo im Hintergrund der Mann

Das gilt auch für die männlichen Figuren, die, oft gleich im ersten Satz einer Erzählung eingeführt, wichtigster Bezugspunkt bleiben. In den skizzenhaften, aber minutiösen Beschreibungen Millers wirken sie auf sehr lebendige Weise leblos, in ihrer Aneinanderreihung wie Abziehbilder der immer gleichen Schablone: Es sind Männer der eher einfältigen Sorte, die an Gewehren herumbasteln, Whiskey oder Cola-Bourbon trinken und, darauf kommen die Erzählerinnen immer wieder zu sprechen, allesamt knauserig sind. Der Protagonistin aus Cedars of Lebanon scheint Letzteres jedoch nicht als Makel, sondern als Maß der Liebe: "Am Abend war er mit Take-away-Sushi und einem Blumenstrauß vorbeigekommen, und keins von beidem hatte ihr groß was bedeutet, aber das Geld, das er dafür ausgegeben hatte, bedeutete ihr etwas, und welche Schmerzen es ihm bereitet hatte, es auszugeben."



So schadet den einzelnen Erzählungen ihre Aneinanderreihung in einem Band: Es ist, als würde sich Mary Millers scharfer Blick für die Trostlosigkeiten menschlichen Miteinanders in immer ähnlichen Konstellationen manifestieren, in immer gleichen Elementen. Fast alle ihrer Protagonistinnen sind Halbwaisen, fast alle befinden sich in verschieden gearteten Beziehungen der Abhängigkeit zu einem Mann. Sie arbeiten unter prekären Bedingungen als Kellnerin oder befristete Vertretung, sind unglücklich und passiv. Ihre Lieblingsantwort ist "Okay", ein Okay der Einwilligung, der Meinungslosigkeit oder der Unlust, Widerspruch zu äußern. Manchmal sitzen sie, eine Bierdose in der Hand, in einem Hotelbett, irgendwo der Mann im Hintergrund: ein Bild, das wie die dreckige Variante eines Hopper-Gemäldes wirkt.



Die Sprache jedoch, die Mary Miller für diese immer gleiche Tristesse zwischen Trucks, Rausch und Blowjobs unterm Chefsessel findet, ist dermaßen präzise, dass sie trotz repetitiven Inhalts fesselnd bleibt. Sie bringt einen emotionslosen Blick auf die Welt zum Ausdruck, einen Blick, der stets der seiner Figuren ist, niemals urteilend, niemals intellektualisiert. Ihre Figuren sind keine Dummchen, sondern Frauen, die die Regeln eines Spiels, eines Regimes verstehen, das sie zu dem ihren erklärt haben.



Mary Miller: Big World. Erzählungen. Aus dem Amerikanischen von Alissa Walser. DTV, 192 Seiten, 20 €