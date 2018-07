Früher gab es die Harald Schmidt Show für die Kunst der Bildanalyse. Ihr Ziel war es, den Politbetrieb größtmöglich zu brüskieren. Abend für Abend knüpfte sich der Entertainer die politische Prominenz vor und deklinierte dafür bloß weiter, was dieser an Informationen vorlegte.



Wenn Kanzler Schröder vor Spiegel-Redakteuren herumprotzte, dass sein "Superminister" Wolfgang Clement ein Bier auf Ex saufen könne, weil er dafür einfach sein Zäpfchen umklappe, dann spielte Schmidt das am Abend nach und erfand dafür die legendäre Schluckkamera. Und wenn der Kanzler in ein Reihenendhaus in Hannover zog und dafür aus Sicherheitsgründen Parkplätze zugehörig zum Edeka-Frischemarkt Kasper dem Opfer fielen, dann eskalierte Schmidt das Szenario zusätzlich, indem er jeden Abend im Edeka anrief, um herauszufinden, was die Kanzlergattin denn so einkaufe, und ließ Edeka-Kasper in der Plathnerstraße zum Liebling des Monats wählen, bis der Hauskauf aus irgendwelchen Gründen als Staatsaffäre im Spiegel, in der Bild und der ZEIT landete.

Der Witz bei alledem: Harald Schmidt tat so, als seien seine Gags nur Nebensächlichkeiten, während die richtige Politik woanders stattfinde. In Wahrheit war es genau andersherum. Jedenfalls nach Meinung des Politikprofessors Philip Manow. Uns Bürgern offenbare sich Politik nahezu ausschließlich in Form von Kleiderfragen, Applausminuten und Trinkgewohnheiten. In Die zentralen Nebensächlichkeiten der Demokratie enzyklopädiert der Wissenschaftler alphabetisch geordnet die "dargestellte Wirklichkeit der Politik" anhand ästhetischer Kriterien.



Der Politmalocher

Es geht darum, was der Öffentlichkeit an politischen Bildern präsentiert wird, um sie vom Wesentlichen abzulenken. Konkret: Manow lehrt uns, die Currywurst zu dechiffrieren. Sie ist die republikanische Version des monarchischen Zepters. Mit ihr wurde aus dem Brioni tragenden Kanzler Schröder der Politmalocher aus dem Maschinenraum, weshalb die Wurst penetrant in jede Kamera gehalten wurde. So wie jegliche öffentlich eingenommene Speise politisch codiert ist, bei der es penibel darum geht, politisch bloß nicht unter Verdacht zu geraten. Die Verortung, ob rechts, links oder bei den sogenannten kleinen Leuten, zeigt, wie Politiker wahrgenommen werden wollen.

Wenn Sahra Wagenknecht mit erheblichem Aufwand versucht, die Veröffentlichung von Fotos aus einem Brüsseler Spitzenrestaurant zu verhindern, die sie beim Hummeressen zeigen, dann sagt das über sie als Frau, dass sie Freude an feinem Essen hat. Über sie als Politikerin aber sagt es aus, dass sie sich in der Öffentlichkeit verstellt. So gesehen ist das Porträt über sie – das steht jetzt nicht bei Manow, aber es passt eben gerade so gut – im aktuellen Spiegel sehr aufschlussreich. Sekundiert vom Ehemann Oskar Lafontaine wird dem Reporter das Szenario der ehrgeizigen Radsportlerin vorgeführt. Wagenknecht ist darin die saarländische Version eines Lance Armstrong, die auf einer stundenlangen Aufwärtsfahrt genau einmal hält, um einen Schluck Flüssigkeit zu trinken. Man gerät beim Lesen solcher stories, die als Porträts durchgehen sollen, ins Grübeln und hängt sich bestimmt nicht zu weit raus, wenn man sagt, dass die Politikredaktionen dieses Spielchen um politische Ikonografien und infantile Inszenierungen selbst stimulieren.

Die manowsche Betrachtungsweise folgt dem Prinzip des Soziologen Émile Durkheim, wonach man eine Religion nur verstehe, wenn man sich nicht auf ihre Theologie, sondern ihre Rituale konzentriere. Auch wenn der Autor die Politikberichterstattung dabei gar nicht berücksichtigt, so lassen sich die Bereiche genau genommen kaum trennen. Die Selbstinszenierung der Politik und die Berichterstattung gehen Hand in Hand. Wenn die angebotenen Botschaften nur noch affirmativ transportiert werden, und das werden sie häufig, denn es gibt nur noch sehr wenige Bereiche in den Medien, wo man den guten alten Spott über das Spektakel pflegen darf, dann verlernt die Öffentlichkeit, dass man das Zeigen von Würsten und Fahrradtouren nicht mit Transparenz und Bürgernähe verwechseln darf. Denn wenn etwas gezeigt wird, heißt das noch lange nicht, dass es so ist. Mehr noch. Der interessierte Demokrat muss lernen, was der Politiker damit sagen will. Eines ist gewiss: Jede Currywurst will etwas sagen.

Als braves Publikum nimmt man demzufolge zur Kenntnis, dass Obama in Anwesenheit von Fotografen jedes Fast Food aß, Mitt Romney tat das aus politischen Gründen hingegen nicht. Man muss sich nämlich entscheiden. Entweder ist man gegen die mexikanische Einwanderung, oder man hat Appetit auf einen Taco und beißt hinein. Beides geht nicht. Jedenfalls nicht im Kampf um die richtigen Bilder, wenn man nicht in den Verdacht "falscher" Politik geraten will.