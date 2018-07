Antonin Artaud – diesen "genialen Wahnsinnigen" (Derrida), diesen ausgestoßenen, dann als Revolutionär verehrten "Schizo" (Deleuze & Guattari) – einem intelligiblen Diskurs, egal welchem, unterordnen zu wollen, wäre nicht nur ein von Anfang an zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, sondern ein Verrat an Artaud selbst. Mehdi Belhaj Kacem ist sich dessen vollauf bewusst. Und widmet seinen Essay Artaud und die Theorie des Komplotts", ausgehend von der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Kunst und Leiden, einem außerordentlich aktuellen "Plädoyer für eine gefährliche Literatur".

Der Schmerz sei einer Literatur, die sich Literatur nennen wolle, immanent, so der französische Philosoph, Autor und Schauspieler (manche mögen ihn aus Philippe Garrels Sauvage Innocence erinnern). Wer dies nicht begreift, hätte sowohl die Avantgarde als auch die Postmoderne missverstanden. Wie man sprechen soll nach Auschwitz, fragte der Poststrukturalist Jean-François Lyotard. Dass sinnloses Leiden nicht hinnehmbar sei, postulierte Adorno. Und Artaud schrieb, in der Heilanstalt von Ivry: "Solange es / ein Atom / einen Hauch Schlechtes gibt / will ich leiden / immer."

Dass auch Kacem vor dem Verfassen seines Essays zwei Jahre lang in "einer Art neurasthenischen Prokrastination" versunken war, in der ihm kaum anderes gelang als "die alten Dämonen zu jagen", gibt er freimütig zu. Deutlicher noch, wenn auch ein wenig übers Ziel hinaus schießend, beschreibt Jean-Paul Chavent im Vorwort Kacem als einen "Philosophen, der eins mit seinen Schriften ist und dessen Wort und dessen Bücher, dem Nichts entrissen, von dem er sich umstellt sieht, ebenso zum Universum Artauds in Resonanz treten wie zur Welt Michons".



Ausgehungert und vergiftet

Dass der Autor seine Schriften als "dem Nichts entrissen" bezeichnen würde, ist stark zu bezweifeln – versucht er doch in seinem Essay unter anderem ebenjenes Missverständnis des "Satzes ex nihilio" zu revidieren. Kunst und Leben unauflöslich zu verknüpfen, ist hingegen tatsächlich sein erklärtes Ziel. Zu jenen, die sich ganz der "erlebten Geschichte" hingeben, wie Artaud es nennt, gehört auch der Schriftsteller Pierre Michon, auf dessen Initiative hin die Artaud-Vortragsreihe im Rahmen der Rencontres de Chaminadour 2014 stattfand. An den Gastgeber ist Kacems Beitrag dann auch gerichtet – und lässt uns ganz nebenbei teilhaben an der Atmosphäre dieser Zusammenkunft französischer Philosophen, der Engmaschigkeit ihres Mikrokosmos und zugleich der Weite ihrer Gedanken. Was es bedeuten mag, aus einem solchen Kreis ausgeschlossen, von ihm verhöhnt und vernichtet zu werden, kann man beim Lesen erahnen: Die Themen Verschwörung und Verfolgung schwingen bereits mit, bevor Kacem sie überhaupt anspricht.

Tatsächlich trifft der flapsige Ausspruch "Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind" auf kaum jemand anderen besser zu als auf Antonin Artaud (1896-1948). Seine "Krankheit des Geistes", offiziell als Schizophrenie diagnostiziert, lässt sich kaum bestreiten. Ebenso eindeutig ist, "dass fünf Monate Inhaftierung, drei Jahre Verstecktwerden, neun Jahre willkürliche Internierung bereits ein ausreichender Beweis dafür sind, dass die Verfolgungen, über die ich mich beklage, eine Tatsache und keine Idee sind". Schonungslos beschreibt Kacem die jahrelangen unfreiwilligen Aufenthalte des revolutionären Theatertheoretikers in Krankenhäusern und Psychiatrien, die Elektroschocks, das Aushungern und Vergiften – zusammengenommen eine unbeschreibliche Folter, die uns alle, davon ist der Autor überzeugt, in einem ähnlich verheerenden Zustand hinterlassen hätte.

Aufhebung des Dagewesenen

Die Liste der "verfemten Dichter", der zuinnerst gequälten Künstler der Moderne, ist lang: Hölderlin, Nietzsche, Kafka, van Gogh, Baudelaire, Beckett, Bataille. Aber lässt sich Artaud ohne Weiteres in diesen martyrologischen Stammbaum einreihen? Letztendlich taugt er nicht zur Vereinnahmung durch die Avantgarde, trotz seiner programmatischen Setzung "Ich, Antonin Artaud, bin mein Vater, meine Mutter und ich", die zunächst der avantgardistischen Ideologie der Tabula Rasa, der Aufhebung des Dagewesenen im Sinne Hegels, zu entsprechen scheint.

Nicht nur sind wir inzwischen in der Postmoderne angekommen, bei der so ernüchternden wie befreienden Erkenntnis: "Es gibt kein Sein, das alles sich selbst verdankt." Der Versuch der Avantgarde, jegliche Repräsentation abzuschaffen, hat sich selbst als gigantisches Simulakrum erwiesen. Anders formuliert, und hier versucht Kacem eine jahrzehntealte Falschauslegung zu korrigieren: "Hegel sagte: Jedes Ereignis hebt das, was ihm vorhergegangen ist, auf und bewahrt es zugleich."