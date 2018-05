Der US-Schriftsteller Philip Roth ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren an Herzversagen, wie sein Agent Andrew Wylie mitteilte. Roth galt als mutiger Erzähler von Geschichten über Sexualität, Religion und Sterblichkeit. Fast drei Dutzend Bücher veröffentlichte Roth im Lauf seiner Karriere, oft eines pro Jahr.



Berühmt wurde er mit seinem Roman Portnoys Beschwerden von 1969. Für seinen Roman Amerikanisches Idyll erhielt er 1998 den renommierten Pulitzer-Preis. Immer wieder wurde er auch als Literaturnobelpreisträger gehandelt.

Geboren wurde der Schriftsteller 1933 in Newark nahe New York. Aufgezogen wurde er von jüdischen Immigranten unter einfachsten Verhältnissen im Arbeiterviertel Weequahic. Dort erinnert ein Straßenschild an den Schriftsteller. Roth verfolgte Baseballspiele hinter seiner Grundschule, führte Freundinnen ins Kino aus und traf seine Jungs zum Pastrami-Sandwich im örtlichen Diner. Viele von Roths Romanen spielen in diesem Newark seiner Jugend.

"Nein, die eigene Geschichte ist keine abzulegende Haut – sie ist unausweichlich, Körper und Blut", schreibt Roths wiederkehrende Figur Nathan Zuckerman in Die Prager Orgie. " Die Geschichten Philip Roth von waren stark von seinem eigenen Leben geprägt. Mit Blick auf sein Alter Ego Zuckerman bestand er allerdings darauf, dass seine Romane nicht autobiografisch seien.



Im Alter zwischen 60 und 80 Jahren verfasste er jene Romane, die von Kritikern am meisten gelobt wurden, darunter etwa Der menschliche Makel und Sabbaths Theater, eine wilde Erzählung von Lust und Sterblichkeit, die er selbst als sein bestes Werk bezeichnete.

Roth war Atheist und verschwor sich der irdischen Vorstellungskraft. Konkret bedeutete das etwa, ein Stück Leber in eine Sexszene zu integrieren oder einen Protagonisten zu erschaffen, der romantische Tagträumereien über Anne Frank hat.



"Der Kampf mit dem Schreiben ist vorbei"

Mit der Ankündigung seines Ruhestands schockte der US-Schriftsteller 2012 den Literaturbetrieb. "Der Kampf mit dem Schreiben ist vorbei", hatte er sich damals auf einen gelben Zettel geschrieben und auf seinen Computer geklebt. Zu seinem 85. Geburtstag in diesem März sagte Roth, er bereue seinen Ruhestand nicht: "Die Bedingungen, die mich dazu gebracht haben, mit dem literarischen Schreiben aufzuhören, haben sich ja nicht verändert." Roth gab auch nur noch wenige Interviews.



Erben hat Roth keine. So spendete er 2016 auch seine rund 4.000 privaten Bücher an die Bibliothek in Newark, nachdem sie jahrelang Regale in seinem Haus auf einer Farm in Connecticut gefüllt hatten. Dort verbrachte der eher zurückgezogen lebende, zweifach geschiedene Autor viel Zeit. Dort schrieb er seine aufrichtigen, amerikanischen Sätze, wie diesen aus Amerikanisches Idyll: "Das Leben ist nur eine kurze Zeitspanne, in der man lebendig ist."