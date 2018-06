Gerade 26 Jahre alt, hat die US-Amerikanerin Brit Bennett mit ihrem Debüt einen regelrechten Hype ausgelöst: Der Roman Die Mütter erklomm gleich nach Erscheinen die Bestsellerliste der New York Times, wurde von der Kritik hoch gelobt, und die Filmrechte sind auch schon verkauft. Ob es dieser Verfilmung gelingen wird, die leise Stärke und Klugheit von Sätzen wie dem folgenden einzufangen? "Trauer war keine gerade Linie, auf der man sich endlos weiter von seinem Verlust entfernte. Man wusste nie, wann man ihr wieder in die Arme geschleudert wurde."

Gemeint ist die Trauer der 17-jährigen Nadja, deren Mutter sich einige Monate zuvor das Leben genommen hat – völlig überraschend für die Tochter und deren Vater, ohne eine Erklärung zu hinterlassen. Beide werden aus ihrem bisherigen Leben in dem kleinen Ort Oceanside im südlichen Kalifornien herauskatapultiert, gehen auf verschiedene Weise mit dem Verlust um. Der Vater bindet sich noch enger an die konservative, christliche schwarze Gemeinde, täglich besucht er deren Kirche namens Upper Room.



Der alltägliche Rassismus

Nadja erarbeitet sich "einen Ruf als wildes Mädchen", beginnt schließlich eine Affäre mit Luke, dem Sohn des Pastors, wird schwanger und nimmt einen Abbruch vor, verlässt die Stadt – Traurigkeit und Zweifel in sich verschließend.



Bennett erzählt von der repressiven Enge, der Heuchelei, von der die Atmosphäre in dem kleinen Kaff geprägt ist, in dem Menschen aller Hautfarben zusammenleben. Doch alle ihre Figuren sind, wie sie selbst, schwarz. Die größte Aufmerksamkeit richtet sie dabei wiederum auf ihre eigene Generation: Nadja, Luke und Nadjas Freundin Aubrey wachsen in der Vor-Obama-Ära auf und erleben dessen Wahl 2008 zum US-Präsidenten als sehr junge Erwachsene: Im Roman bricht Nadja in eben diesem Jahr auf, um mit Hilfe eines Stipendiums zu studieren.

Dass für Schwarze andere gesellschaftlichen Regeln gelten, ihre Lebensentwürfe und ihre Möglichkeiten sich von denen der Weißen oft unterscheiden, vermittelt die Autorin quasi en passant durch die Handlungs- und Denkweisen ihrer Figuren. Und auch der Rassismus, dem sie ausgesetzt sind, taucht gänzlich unspektakulär auf, als die Normalität, die er ist. Zum Beispiel in der Antwort eines Mannes auf die Frage, ob er sich nicht einen Sohn wünsche: "'Zu gefährlich', sagte er. 'Schwarze Jungs sind Zielscheiben. Schwarze Mädchen haben wenigstens eine Chance.'"

Um ein Verstehen ringen

Bennett gelingt es auf überzeugende Weise, ihre gesellschaftliche Zustandsbeschreibung mit den individuellen Lebenswegen ihrer Figuren zu verknüpfen. So ist ihr Roman auch eine Art Coming-of-Age-Geschichte dreier junger Menschen, die alle einen Verlust, ein Trauma zu bewältigen haben: Während Nadja sich durch den Selbstmord ihrer Mutter von dieser im Stich gelassen fühlt, hat Aubreys Mutter beim sexuellen Missbrauch der Tochter durch den Stiefvater weggesehen. Zwischen den beiden gegensätzlichen jungen Frauen entsteht dadurch eine tiefe Verbindung. Die titelgebenden Mütter glänzen hier durch Abwesenheit, so unterschiedlich die Gründe dafür auch sein mögen.

Während Aubrey den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hat, ringt Nadja um ein Verstehen. Und mit ihren Schuldgefühlen: Denn ist nicht das Leben ihrer Mutter dadurch verdorben worden, dass sie schon als Teenager mit Nadja schwanger geworden ist? Dass Nadja die eigene frühe Schwangerschaft abbricht, hat genau damit zu tun. Sie will den vermeintlichen Fehler ihrer Mutter nicht wiederholen. Sie wird Erfolg haben, die Entscheidung nicht bereuen, doch über die Jahre immer wieder auch hadern. Einfühlsam zeichnet Bennett Nadjas Verletzlichkeit und zeigt, wie sich die jungen Frau immer mehr abdichtet, ja verpanzert.