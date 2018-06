"Was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal!" So lautet nicht nur das erste Kapitel des als Zufallsfund und bisher unbekanntes Manuskript von Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker Räuber Hotzenplotz annoncierten Buches, das nun erschienen ist. Der Satz trifft auch genau den gängigen Versuch der Aufmerksamkeits- und Umsatzgenese von Verlagen. Erfolgreiches und Bekanntes wird möglichst lange in Wiederholungsschleifen geschickt, notfalls in recht erzwungene.



Die Millenium-Reihe von Stieg Larsson etwa schreibt nach dessen Tod David Lagercrantz weiter, was das Publikum kaum stört. Und obgleich die Harry-Potter-Saga als abgeschlossen gilt, erscheint immer mal wieder eine Theateradaption des Stoffes in Buchform oder eine Auskopplung wie Die Märchen von Beedle dem Barden. Das ist prinzipiell nicht verwerflich, sondern liegt aus ökonomischen Gründen auf der Hand.

Ärger über Etikettenschwindel

Relativ amüsant zu beobachten ist hingegen – und das nicht nur in diesem Fall – etwas anderes. Als der Stuttgarter Thienemann Verlag Anfang Mai die Veröffentlichung von Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete ankündigte, schlug das wie gewünscht zunächst ein paar zarte mediale Wellchen. Relativ schnell aber kam heraus, dass der Text SO unentdeckt wiederum gar nicht war. Als Theaterstück ist er bereits 1967 unter einem anderen Titel und 1969 in der Sammlung Das große Reader's Digest Jugendbuch 10 erschienen. Die Wellchen der Empörung folgten postwendend. Galt der Ärger dem Etikettenschwindel, den die vermeintliche Entdeckerin des Textes, Preußlers Tochter Susanne Preußler-Bitsch, und der Verlag betrieben hatten? Oder rührte er nicht zu einem guten Teil auch aus der eigenen Scham, wieder einmal einem Marketingtrick auf den Leim gegangen zu sein?

Erinnern wir uns für einen Moment. Der struppige Räuber, der sich mit Vorliebe an fremden Kaffeemühlen, Bratwürsten und Sauerkraut bereichert, zeichnet sich vor allem durch eines aus: eine eigentlich recht liebenswerte Leichtgläubigkeit. Mal lässt er sich von Kasperl und Seppel eine Kiste Sand als eine mit Gold gefüllte Schatztruhe verkaufen. In Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete ist es eine Mischung aus Kartoffelsack und Papprolle, sprich die Rakete, mit der man laut Kasperl und Seppel auf den Mond fliegen kann, und die selbstverständlich vollends aus Silber ist. Der Räuber ist Feuer und Flamme und natürlich kurz darauf – Sack über dem Kopf, eingerollt in die Pappe, ordentlich verschnürt – als handzahmes, dafür umso lauter fluchendes Paket verschnürt, das bei Wachtmeister Dimpfelmoser abgegeben werden kann. Der Literaturbetrieb hat offenbar in gewisser Hinsicht eine durchaus überraschende Ähnlichkeit mit dem Räuber Hotzenplotz.

Pädagogische Keule

Aber im Grunde, das ist aus den drei in den Sechziger- und Anfang der Siebzigerjahre erschienenen Preußler-Bänden hinlänglich bekannt, ist diese Gefangennahme gar nicht so schlimm. Ein paar Tage Arrest im Spritzenhaus, dann kann Hotzenplotz wieder auf Bratwurstklau gehen, derweil laben sich Kasperl und Seppel an Großmutters Schwammerlsuppe oder schmausen Pflaumenkuchen mit Schlagsahne.

Das Undramatische, Nichtproblematisierende war bei Preußlers Hotzenplotz Programm. Schlägt man die alten Bände heute auf, beschert einem das deshalb nicht nur einen heftigen Nostalgieschub: Man atmet auch befreit auf, wenn man Hotzenplotz mit anderen Kinderbüchern vergleicht. Keine zwei Seiten kann man die lesen, ohne dass die pädagogische Keule ausholt. Natürlich, pädagogisch sinnvoll, nicht keulend wie einstmals im Struwelpeter, sondern im geduldig zugewandten Ton, um den wir heutigen Erziehungsberechtigten uns stets bemühen.