Es gibt Medikamente, deren Therapieerfolg davon abhängt, wie es gelingt, den Wirkstoff in den Körper einzuschleichen und langsam wieder auszuschleichen. Das ist mit Nebenwirkungen verbunden. Ein friedlicher Mensch kann sich in eine Kampfmaschine verwandeln. Dauert die Therapie zu lange, lässt die Wirkung nach. Mehr hilft nicht mehr. Abruptes Absetzen des Wirkstoffs kann gefährlich sein.

Wer bei Twitter und Facebook dabei zusieht und mitmacht, wie erbittert, wie gehässig und wie verletzend gestritten wird, hat den Eindruck, dass die Plattformen eine Falle gebaut haben, aus der es kein Entkommen gibt. Sie baut auf einen Wirkstoff, der seine User in Nutztiere verwandelt. In ihr gefangen zu sein, bedeutet augenblickliche Höchstdosis. Eine internistische Langzeitbeobachtung könnte zu dem Ergebnis kommen, dass es hohe Korrelationen zwischen der Ausschüttung von Stresshormonen, hohem Blutdruck, Herzrasen und nackter Verzweiflung infolge der Teilnahme an Diskussionsschlachten gibt.

Das bleibt nicht auf sensible Gemüter beschränkt. Auch hartgesottene sachkundige Streiterinnen und Streiter kann das Sozialmedienrasen ereilen und übermannen. Ob jemand recht bekommt oder nicht, scheint nur in Kauf genommene Neben- oder Wechselwirkung zu sein. Mit den vorgeblich verhandelten Sachen hat die Symptomatik kaum zu tun.



Hart und kunstvoll

Trainierte Kampfschläfer – sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit offenen, sehr wach wirkenden Augen Präsenz simulieren, wenn sie tief schlafen – haben in diesem Spiel einen Vorteil. Sie haben die Achterbahn abrupt wechselnder Glückshormonspiegel hinter sich. Wenn sie dann auch noch so abgebrüht und abgeklärt sind wie Günter Hacks Romanheld Kevin, durchzieht ihr Leben eine doppelte Spur, in der die Erinnerung an eine untergegangene Zeit, die radikale Einsicht, dass sie nicht wiederkommen wird, und am Ende der Versuch, das System mit einem Trick zu überlisten, zusammenfinden.

Günter Hack hat mit dem Roman QUIZ ein Sportmärchen des digitalen Zeitalters geschrieben. Philosophisch resümiert er so beiläufig wie hart und kunstvoll die Schocks, die die politische Entwicklung seit 1970 genommen hat, als die "gewinnabhängige Klasse" (Wolfgang Streeck) den sozialpolitischen Konsens gekündigt hat.

Das Personal des Romans sind die Journalistin Susanne, die vor laufenden Kameras einen rechtsradikalen Spitzenpolitiker geohrfeigt hat und sich am Ende ihrer Karriere glaubt, Dr. Müller, dessen Vater im Auftrag Heinrich Himmlers in Japan nach dem tibetischen Buch des Lebens suchte, sowie Kevin und sein Papa. Kevin hat Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaft studiert, in den Neunzigerjahren in der Agenturwelt der New Economy in Ludwig Maximilians Imperium Karriere gemacht und war bald darauf völlig pleite. Sein Papa schreibt Schundromane in Serie und hat das Haus, in dem er seinen Lohnschreiberjob mit Schreibmaschine erledigt, mit einem Lottogewinn bezahlt.