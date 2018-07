Wer Rockabilly aufschlägt, mag sich kurz der Hoffnung hingeben, dass es auf den folgenden Seiten schön wird, schmonzettig wie in einem Liebessong aus Nashville. Als Motto stellt Mike Wilson seinem Kurzroman zwei Zeilen aus Roy Orbisons Only the Lonely von 1960 voran: "Only the lonely / Know the way I feel tonight / Only the lonely / Know this feelin’ ain’t right." Natürlich wird die Leserschaft daraufhin enttäuscht.



In Rockabilly gibt es keinen gefahrlosen Blick in den Abgrund, wie ihn uns Orbisons lauwarme Ballade anbietet. Als Kontrast zum Kommenden ist diese ein halbes Jahrhundert alte Melancholie nicht ganz fehl am Platz. Denn je öliger der Song beim Lesen nachklingt, desto schiefer, suspekter, ja wahrer wirken die Einsamen in diesem Buch – die vier Figuren, die der argentinisch-amerikanische Autor Wilson in seiner so grandiosen wie minimalistischen Kabinettprosa auftreten lässt.

Es beginnt mit einem Meteoriteneinschlag im Garten der titelgebenden Figur. Das Ereignis gibt die Dynamik der Nacht vor: Der Junkie und Schrottsammler Rockabilly fängt einfach mal an zu buddeln, befeuert von einer ungeahnten düsteren Energie. Seine Nachbarin, die 15-jährige Suicide Girl, bleibt wiederum ratlos zurück, als sie merkt, dass eine ihrer Brüste anschwillt und anfängt, Milch zu geben. Babyface rennt derweil durch die Nachbarschaft, er leidet an einer seltenen Genkrankheit und schrumpft körperlich zurück, er habe, sagt er, den "Kopf eines dreiundvierzigjährigen Babys". Und ein Hund namens Bones fängt an zu denken. In kurzen Kapiteln wechselt Wilson zwischen den Perspektiven der vier Außenseiter, um eine Nacht lang deren fahrige Ängste und gehemmte Hoffnungen einzufangen.



Am Ende immer die Gewalt

Ihre sonderbaren Kosenamen werden die vier dabei nicht ablegen. Wer braucht auch schon die richtigen Namen, wenn die falschen Leben gelebt werden? Die Figuren kennen wenig mehr als Langeweile, Wut, Schuld sowie die in Aussicht gestellte lebenslängliche Variation dieser Zustände. Ihre sexuellen Fantasien nehmen sie als beschämend wahr, als Beweis für die eigene Niederträchtigkeit. Kein Wunder also, dass sich das Quartett einem Highlight entgegensehnt, das alles aus den Fugen heben könnte. Sie sind, wenn auch nicht bereit, so doch allzu willig, den Meteoriten als Zeichen einer Veränderung anzuerkennen. Rockabilly etwa wird sich besinnungslos in den Krater hineinbuddeln, um an den Himmelsstein zu gelangen. Dass er sich dabei sein eigenes Grab schaufelt, ist eine der vielen fiesen Vetracktheiten, die Wilson seinen Figuren zumutet.

Hier erwächst aus jeder Geste eine Gefahr, aus jeder Annäherung ein Missverständnis, aus jeder aufrichtigen Lust eine Bedrängnis. Und am Ende steht immerzu die Gewalt als falsche Losung, sei es bei Babyface, der ins Schlafzimmer von Suicide Girl eindringt, um in ihrer blutenden Fußwunde zu fummeln, oder bei Suicide Girl selbst, die ihre Mutter mit einem Telefonkabel würgt, während im Fernseher buttrig eingeschmierte Bodybuilder herumlaufen, gefolgt von Werbung für Walmart. Versöhnung, Verschonung oder Verschönerung? Aus diesem Sortiment bietet Rockabilly nichts an.