Ich bin eines der ganz wenigen Kinder, die das Schuljahr über nicht den Hort zu besuchen brauchen. Weil ich zu Hause eine Urgroßmutter habe, die für mich kocht, mir Geschichten vorliest oder erzählt und das Liebste ist, was ich auf der Welt habe. Aber in den Ferien muss ich wie die anderen "in die Ferienspiele", sagen meine Eltern. Bei gutem Wetter verbringen wir wenigstens den Vormittag im Schwimmbad am Gleisdreieck. Unter der Aufsicht der Lehrer, die sich immer seltsam gestört fühlen, wenn man sie bei Kaffee und Zigarette mit irgendetwas behelligt. Nach dem Mittagessen, zu dem wir über Ibenhain zurück in die Schule an der Gotteshilf-Kirche trotten müssen, gibt es nur noch Sachen, die wir auch zu Hause nicht mögen. Mensch ärgere Dich nicht. Dame. Mau-Mau. Die Lehrer trinken dabei immer noch Kaffee.



Das Mittagessen erschreckt mich. Es besteht zum Beispiel aus toter Oma, Sauerkraut und geschälten, dennoch hartschaligen Kartoffeln mit weichem Glitschkern oder einem daumengroßen Stück Schwarte, das Schweinebraten heißt, brauner Verbundnetzsoße und Mischgemüse. Als es Hefeklöße mit Mischkompott gibt, ist das ein Grund zum Jubeln. Die Hortkinder essen heute sehr schnell, was ich staunend registriere. Sie holen sich einen Nachschlag. Als ich das endlich auch tun möchte, sind die Klöße alle.



An einem Regentag sollen wir alle malen. Malen hat mich noch nie interessiert. Meine Bilder sehen nie so gut aus wie die von Susanne Esefeld. Als wir nach zwei Stunden bis zum Mittagessen in die Turnhalle dürfen, gibt es dort keinen Völkerball, sondern Wettlauf und Geräteturnen und Stangenklettern. Ich kann nicht mal halb so schnell laufen wie Johanna Frühauf, die außerdem Rad schlägt und den Felgumschwung hinlegt, als wäre es nichts. Ich hänge am Reck wie ein Sack, wie ein Sack auch an der Kletterstange.

Nach der ersten Woche spucke ich es meinen Eltern vor die Füße:

Ich hasse Ferienspiele!

Die Urgroßmutter steht mit flehendem Tränenblick dabei. Die Tropfen kullern aus ihren Augen, als sie darum bittet, mich zu erlösen.

Nein, sagt meine Mutter.

Ja, sagt mein Vater.



Meine Mutter hat die Alltagshosen an, was er fraglos anerkennt. Mein Stern sinkt. Da tut mein Vater etwas, was er noch nie getan hat: Er legt die Bürste, mit der er gerade seine Schuhe gewienert hat, mit leichtem Druck auf den Tisch und sagt noch einmal, beinahe schon trotzig:

Ja!

Meine Mutter ist sprachlos. Sein Widerwort trifft, sie ist sehr überrascht.

Du bist eben klüger als ich, sagt sie endlich schnippisch.

Geht ab.

Von nun an das Paradies.

Schon morgens auf die Matratze in der Eibengabel klettern und in die Luft starren. Omi bringt Zuckerei und später auch Mittagessen. Milchreis etwa oder Eierkuchen. Setzt sich unter die Eibe und liest hinauf. Vom Jemelja auf seinem Ofen, der auf des Hechtes Geheiß die Puppen tanzen lässt und die Zarentochter bekommt.

Faul macht fett, mault meine Mutter, wenn sie uns am Nachmittag findet. Sie ist nämlich Lehrerin und kommt dann von den Ferienspielen nach Hause.