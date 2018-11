Der Begriff "ghosting" wurde erst im digitalen Zeitalter populär. Doch Jean, der Ich-Erzähler in Patrick Modianos neuem Werk, ist bereits in den 1960er-Jahren ein Meister des unbemerkten Verschwindens: "Schon so viele Lügen, um mir Leute vom Hals zu schaffen, so viele Häuser mit zwei Ausgängen, um sie auf dem Trottoir stehenzulassen, so viele Verabredungen, zu denen ich nicht hinging …" Lässt er sich mit zwielichtigen Gestalten ein, suchen seine Augen stets die Hintertür; steigt er zu einer schönen Unbekannten ins Auto, behält er sich die gesamte Fahrt über vor, an der nächsten roten Ampel aus dem Wagen zu springen.

Kein Wunder vielleicht bei einem wie Jean, "der seit Kindheitstagen an das Verschwinden von Menschen gewöhnt war". Auch wenn seine unglückliche Jugend lediglich in schlaglichtartigen Miniaturen erhalten ist: die einsamen Streifzüge durchs Pigalle-Viertel, wo seine Mutter als Schauspielerin arbeitet, die Schwarzmarktgeschäfte des Vaters in der Nachkriegszeit. Vieles davon entspricht Modianos Schilderungen in seinem autobiografischen Bericht Ein Stammbaum – doch sollte man nicht den Fehler begehen, Jean gleichzusetzen mit dem Autor-Ich. Vielmehr ist hier die Wirklichkeit als Pfahlbau für die Fiktion zu verstehen: als Gerüst, das wieder abgebaut wird, bevor der Roman das Licht der Öffentlichkeit erblickt – so zumindest beschreibt es der angehende Schriftsteller in Modianos Vorgängerwerk Damit du dich im Viertel nicht verirrst.



Ähnlich verhält es sich in Schlafende Erinnerungen, Modianos erster Veröffentlichung, seit er 2014 "für die Kunst des Erinnerns" mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde.

Ankerpunkt der Rückbesinnung ist, wie in so vielen seiner mittlerweile über 30 Romane, das Paris der Sechzigerjahre: Als nur pro forma an der Sorbonne eingeschriebener "Phantomstudent" driftet der 20-jährige Jean durch Paris und hält sich mit der "Vermittlung von Büchern" über Wasser, einer Tätigkeit, die ebenso obskur bleibt wie das Treiben der meisten Menschen, die ihm begegnen. Politische Ereignisse wie der Algerienkrieg bilden ein vages Hintergrundrauschen, aus dem sich Jeans Zufallsbekanntschaften umso schärfer herausschälen.

Meist sind es fragile Femmes Fatales, denen Jean ein paar Wochen oder einen Sommer lang verfällt, umgeben von einem Dunstkreis lichtscheuer Männer, die möglicherweise der Geheimpolizei angehören, möglicherweise aber auch bloß der Fantasie eines empfindsamen Heranwachsenden entspringen, der zu viele Detektivromane gelesen hat. Präzise Beschreibungen und eine gewisse Verschwommenheit, in der sich das Irrationale von Alpträumen und Kindheitsängsten spiegelt, sind bei Modiano kein Widerspruch. Seine Finesse besteht gerade darin, mithilfe einer exakten Sprache eine Atmosphäre zu schaffen, der zugleich etwas Traumwandlerisches anhaftet. Sämtliche Identitäten, die durch die Nachzeichnung ihrer Routen, durch konkrete Orts- und Straßennamen eingekreist werden könnten, bleiben letztlich ungesichert.

Nicht nur Jean selbst, auch die Frauen, denen er in dieser Zeit begegnet, neigen dazu, von einem Tag auf den anderen spurlos zu verschwinden. Mireille, Martine, Geneviève, Madame Hubersen, Madame Péraud. Fünfzig Jahre später murmelt der Ich-Erzähler ihre Namen vor sich hin wie eine Zauberformel, in der Hoffnung, neue Namen, Orte, Empfindungen mit an die Oberfläche zu ziehen. "Paris ist für mich übersät mit Gespenstern, so zahlreich wie die Metrostationen, all die Punkte auf dem Netzplan, die aufleuchteten, wenn man die Knöpfe für eine Verbindung drückte."



Doch auf Knopfdruck setzt sich die Vergangenheit nur selten zusammen. "Um mit Gespenstern umzugehen, muss man sie ködern mit Fleisch der Gegenwart", schrieb Ruth Klüger in ihrem autobiografischen Erinnerungsbuch weiter leben. Modiano dienen als Köder nicht nur versprengte Namen in Notizbüchern, sondern vor allem die psychogeografischen Erkundungstouren seiner Erzähler, auf denen sich Vergangenes und Gegenwärtiges wie unzählige halbdurchsichtige Folien übereinanderschieben. Auch wenn Geneviève, Mireille und die anderen längst umgezogen oder sogar tot sein mögen, bleiben bestimmte Ecken, Lokale und Straßenzüge aufgeladen mit ihrer Präsenz.