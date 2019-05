Wenn man wissen will, wer oder wie Enis Maci ist, könnte man zum Beispiel ihren Namen googeln, "ungefähr 431.000 Ergebnisse (0,37 Sekunden)". Man könnte die Kurzbiografie lesen, die der Suhrkamp Verlag über sie veröffentlicht hat: "Enis Maci, geboren 1993 in Gelsenkirchen, hat Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und Kultursoziologie an der London School of Economics studiert." Man könnte herausfinden, in welchem Jahrgang Maci an der Schreibschule war, mit welchen Gegenwartsautorinnen und -autoren sie im Seminar saß und bei wem sie gelernt hat. Man könnte in Wikipedias "Liste von Persönlichkeiten der Stadt Gelsenkirchen" lesen, dass es für das Geburtsjahr 1993 genau zwei Einträge gibt: einen für Maci, einen für den Fußballspieler Ridvan Balci.



So würde Enis Maci vielleicht selbst vorgehen, wäre sie ihr eigener Gegenstand der Betrachtung. Im vergangenen Jahr hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht, Eiscafé Europa heißt es und enthält acht collagenhafte Essays, in denen sie über albanische Schwurjungfrauen, die Aktivistinnen der Identitären Bewegung oder Sophie Scholl nachdenkt. US-amerikanische Autorinnen wie Maggie Nelson und Leslie Jamison haben sich zuletzt an literarischen Essays versucht und schreiben sich in ihren Büchern von Liebeskummer oder der Alkoholsucht frei. Maci macht das nicht. Sie will beim Schreiben nicht mehr über sich erfahren, sondern vor allem mehr über die Welt. Statt nach Antworten sucht sie nach den richtigen Fragen. Ihr geht es darum, vom Partikularen aufs Universale zu schließen, vom Persönlichen aufs Allgemeine.

Eine Verweigerung des Definitiven

Zuvor hat Maci vor allem als Theaterautorin gearbeitet, momentan ist sie Hausautorin am Nationaltheater in Mannheim. Im vergangenen Jahr wurden ihre Dramen in Leipzig und Wien aufgeführt. In ihrem Schreiben bedient sich Maci realer Begebenheiten, um sie dann zu fiktionalisieren: Im Stück Mitwisser sind es drei Kriminalfälle; ein Elternmord in Florida, ein enthaupteter Vergewaltiger in der Türkei, ein IS-Anwärter in Dinslaken. Mit diesem Stück wurde sie für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert, neben Elfriede Jelinek und Sibylle Berg. Bei einem Treffen im Café Reza am Berliner Nollendorfplatz sagt Maci: "Ich glaube, dass die essayistische Arbeitsweise auch in meinen Stücken zutage tritt. Die beiden Formen haben für mich miteinander zu tun."

Auch in ihren Essays nähert sich Maci der Realität literarisch an. Im Mittelpunkt steht immer ein Phänomen, das sie von verschiedenen Seiten beleuchtet, mal assoziativ, mal als Zitat, mal als persönliche Erzählung. Einen Spannungsbogen, auf den die Texte hinarbeiten, gibt es nicht. Nicht immer harmonieren die Inhalte miteinander. Hier liest es sich aber nicht wie ein Fehler oder willkürlich, sondern wie ein Eingeständnis: Erst das Zusammenfügen mehrerer Komponenten gewährt einen genaueren Blick. Einen Anspruch auf die absolute Wahrheit gibt es nicht. Beim Umkreisen der Phänomene gesteht sich Maci auch Widersprüche ein. Das zeigt: Manchmal ist es die Sprache, mit der man sich die Welt ordnet, sie archiviert und anderen zugänglich macht. Um Macis Zugang darf man froh sein. Er gaukelt keine konkrete Lösung vor, nichts Definitives. Fast wie ein Status quo, der langsam über sich selbst hinauswächst, mit jeder Perspektive größer wird.