Formal vermag Deborah Lipstadts Schrift Der neue Antisemitismus nicht zu überzeugen. Die amerikanische Holocaust-Forscherin hat sich die jüdische Studentin Abigail und den Jura-Professorenkollegen Joe ausgedacht und ihr Buch über den gegenwärtigen Antisemitismus als fiktiven Mailwechsel zwischen ihr und den beiden angelegt. Der Dialog wirkt trotz des Versuchs, eine lockere Gesprächssituation zu imitieren, auf den knapp 300 Seiten inklusive Fußnoten etwas bemüht. Während die fiktiven Figuren eher als bloße Stichwortlieferantinnen dienen und teils überaus naive Fragen stellen, antwortet Lipstadt mit monologisierenden, oft unverhältnismäßig ausführlichen Belehrungen.



Dieses Format ist aber auch einem bestimmten Zweck geschuldet: Die Publikation richtet sich klar an ein größeres und wohl auch jüngeres Laienpublikum, das solche Bücher angesichts der Entwicklungen in den USA und Europa tatsächlich dringender denn je braucht. Umfragen, Statistiken und Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben durchweg verdeutlicht, dass der Judenhass seit 2000 international zugenommen hat. Dies unterstreichen nicht nur so erschreckende Ergebnisse wie die der 2018 lancierten CNN-Studie über Antisemitismus in Europa, sondern vor allem auch die judenfeindlichen Attacken, Morde und Massaker der letzten Jahre in Israel, Frankreich, Belgien und zuletzt bereits zweifach in Amerika. Beim Anschlag auf die Tree-of-Life-Synagoge in Pittsburgh starben dort im Oktober 2018 elf Menschen. Und erst am vergangenen Wochenende erschoss ein mutmaßlich rechtsextremistischer Attentäter in der orthodoxen Chabad-Synagoge nahe San Diego eine Frau und verletzte drei weitere Menschen, darunter auch Mitglieder einer Familie, die vor Raketenangriffen der Hamas aus Israel geflohen war.

Diese Eskalationen korrespondieren nicht zuletzt mit der Effektivität neuer Kommunikationskanäle. Der Report, den ein von der Linguistin und Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel geleitetes und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der TU Berlin gefördertes Projekt im Jahr 2018 über den Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses veröffentlichte, stellt in einem "10-Jahres-Vergleich" fest, dass sich die "Anzahl der antisemitischen Online-Kommentare zwischen 2007 und 2018 z. T. verdreifacht" habe. Gerade junge User erlebten im Netz "keine Grenzen mehr zwischen informationsvermittelnden und rein meinungsbeeinflussenden, persuasiven Textsorten". Diese "Zuordnungs- und Klassifikationsprobleme" bewirkten "Intransparenz und Orientierungslosigkeit in Bezug auf die Kategorie der Faktizität".

Auch Deborah Lipstadt, die Schwarz-Friesels frühere Studien zur Sprache der Judenfeindschaft zitiert, stellt in ihrem Buch fest, dass Antisemitinnen ihren Hass über die sozialen Medien heute sehr viel leichter als früher "anonym in die Welt hinausposaunen" könnten, wobei die Hate-Speech-Täter unserer Tage sogar größtenteils aus der Mitte der Gesellschaft kämen und bedenkenlos ihren Klarnamen und ihre Adresse verrieten. "Mit nie gekannter Leichtigkeit" fänden Judenhasser heute "Gleichgesinnte und nutzen Internetplattformen, um ihre Ansichten massiv zu verbreiten" und sich "auch jenseits ihrer Anhängerschaft Gehör" zu verschaffen, warnt Lipstadt. "Über verschiedene Plattformen erreichen die Hassredner ein größeres Publikum, mit dem sie früher nie in Berührung gekommen wären. So werden offene Bekundungen von Hass zur Normalität."

Lipstadt befasst sich in ihrem Buch mit fast allen nur erdenklichen Schattierungen des derzeitigen Antisemitismus und seiner Kontexte. Sie schreibt über Extremisten, antisemitische "Steigbügelhalter", "ahnungslose" Antisemitinnen und sogar über "höfliche" Judenhasser, die sie als "Salon-Antisemiten" bezeichnet. Der "ahnungslose Antisemit" ist in Lipstadts Definition "eine ansonsten oft nette und wohlgesinnte Person, der es überhaupt nicht klar ist, dass sie antisemitische Stereotype verinnerlicht hat, denen sie weiter aufsitzt". Auf der anderen Seite wollten "höfliche Antisemiten" zum Beispiel nicht, dass in ihrem Stadtviertel eine Synagoge gebaut werde, behaupteten bei kritischen Rückfragen jedoch, sie hätten nichts gegen Juden, da sogar einige ihrer besten Freunde Juden seien. Eine typische Schutzbehauptung, die man im Englischen als tokenism bezeichnet und als rhetorischen Beleg für eine antisemitische Alibipolitik verstehen gelernt hat.

Es dauert in ihrem Text erstaunlich lang, bis Lipstadt eine weit extremere Form des zeitgenössischen Antisemitismus anspricht. In ihren weit ausholenden Ausführungen, die Exkurse über die Fatwa gegen Salman Rushdie und seinen Roman Die satanischen Verse (1988), den Mord an dem niederländischen Regisseur Theo van Gogh wegen seines islamkritischen Kurzfilms Submission (2004) und die weltweiten muslimischen Ausschreitungen wegen einiger Mohammed-Karikaturen in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten (2005) mit einschließen, kommt die Historikerin schließlich auf den islamistischen Antisemitismus zu sprechen.