Im Kommunismus, so erklärt Arthur es seinem 89 Jahre alten Onkel Stanislaw, müsse man zwangsläufig zum Antikommunisten werden. Der Kapitalismus dagegen erfordere es, sich in einen Marxisten zu verwandeln. Und überhaupt, fährt Arthur, erst einmal in Rage geraten, fort, hätten die USA, das Land, in dem Stanislaw seit Jahrzehnten lebt, sich zu einem faschistischen Staat entwickelt, und von einem ehemaligen Stalinisten lasse er, Arthur, sich ohnehin nicht über Demokratie belehren. Sicher, da waren ein paar Gläser Whiskey im Spiel, und Arthur schämt sich später, doch der todkranke Onkel Stanislaw schweigt eisern bis zur Abreise seines Neffen. Der Intellekt des Onkels, rekapituliert Arthur, war noch immer wach, "nur dass er im 20. Jahrhundert feststeckte wie ein Holzsplitter in einer Ferse". Eine Diagnose, die möglicherweise sogar zutreffend sein mag, die aber im gleichen Maß für den Neffen selbst gültig ist. Das 20. Jahrhundert hat alle Figuren dieses Romans nach wie vor im schmerzhaften Griff.

Drang nach Osten ist der mittlerweile neunte Roman des 1968 als Artur Bekier im masurischen Bartoszyce, dem ehemaligen Bartenstein, geborenen Schriftstellers Artur Becker. Becker ist ein noch immer weit unter Wert gehandelter Autor; es gibt kaum einen, der so vielschichtig und teilweise auch gewagt das deutsch-polnische Verhältnis seit 1945 thematisiert und zugleich in einer so mitreißenden Sprache Anekdoten, Geschichten, Erinnerungen, Gegenwartsbeobachtungen und Geschichtsreflexion zu einem literarisch gelungenen Romanwerk zusammenfügen kann.



In Drang nach Osten spielt Becker ein autobiografisches Verwirrspiel, denn die äußeren Lebensdaten seines Erzählers sind deckungsgleich mit denen des Autors: Mitte der Achtzigerjahre reist er zu einer Tante in die Bundesrepublik aus und kehrt nicht zurück nach Polen, während die Eltern in Masuren bleiben. Zu verwechseln sind der Roman-Arthur und sein Erfinder dennoch nicht, verschafft Becker sich in Drang nach Osten doch einen Cameo-Auftritt: Der Historiker und Sachbuchautor Arthur urteilt, "der Masure und Pole Becker mythologisiere die polnische wie auch die deutsche Geschichte". Der Witz daran: Die romanhafte Überhöhung ist wiederum ästhetisches Programm des Buchs selbst.

Gibt es einen Gott?

Das klingt weitaus komplizierter, als es sich liest. Es ist eine der großen Leistungen Beckers, seinen Stoff jederzeit attraktiv zu halten, Spannungsbögen aufzubauen, Szenen zu schließen und trotzdem stets anschlussfähig zu gestalten. Drang nach Osten ist ein theoretisch fundiertes, klug konzipiertes, vor allem aber spannend zu lesendes Buch, das von seiner Sprache vorangetrieben wird und das kapitelweise zwischen zwei Zeitebenen hin- und herwechselt: Zum einen die Gegenwart, in der der Schriftsteller versucht, die Abnutzungserscheinungen einer Existenz zwischen einer ermüdenden Dozentenstelle an der Universität Bremen, seiner polnischen Ex-Frau Anna und seiner ebenfalls polnischen Geliebten Malwina so gering wie möglich zu halten. Zum anderen rekonstruiert Arthur die Geschichte seiner Großeltern im Jahr 1945.



Stanislaw, der stalinistische Onkel, hatte Arthur gestanden, dass er Arthurs Großvater Ryszard einst verraten und ins Gefängnis geschickt hatte. Naturgemäß sind die historischen Passagen die intensiveren und zupackenderen des Buchs. In ihnen werden die großen moralischen Konflikte ausgetragen: Gibt es einen Gott? Woher kommt das Böse? Wie macht der Mensch sich schuldig? Und vor allem: Wer hat in der von Becker geschilderten Konstellation das Recht, sich als Opfer zu fühlen?

Der Ort, an dem die Figuren unmittelbar nach Kriegsende zusammenfinden, ist das zehn Kilometer südlich von Bartoszyce gelegene Schloss Galiny, das nun unter kommunistischer Verwaltung steht: Irmgard, eine junge Deutsche, hat ihre Familie verloren und darf keinesfalls Deutsch sprechen, wenn sie überleben will. Ihrer nimmt sich Jan an, ein undurchsichtiger junger Mann, der ein Geheimnis mit sich trägt. Ryszard und Renata wiederum, Arthurs Großeltern, sind als Zwangsarbeiter nach Deutschland verbracht worden und haben sich nun dafür entschieden, sich in Ostpreußen anzusiedeln. Und dann ist da noch Stanislaw, der junge Soldat, Repräsentant der neuen, repressiv vorgehenden Macht. Kommunisten jagen Antikommunisten. Polen verfolgen und denunzieren Deutsche. Alle zusammen jagen untergetauchte Nazis. Durch die Wälder streifen Partisanenbanden. Und noch einmal die Frage: Wer ist Opfer? Die vertriebenen Deutschen? Ja, auch. Gleichzeitig sind sie Täter. Die von den Deutschen angegriffenen Polen? Wiederum: auch. Die aus den Konzentrationslagern befreiten Juden? Ohnehin.



Das kollektive Gewissen in Person

Arthur, der in seinem Privatleben etwas antriebslose Historiker, mag kein sonderlich einnehmender Mensch zu sein, aber als Erzähler hat er einen unbestreitbaren Vorteil: Er urteilt nicht über seine Figuren. Er bleibt in jeder Hinsicht ambivalent, auch in seinen eigenen Gefühlen: Als bekennender Marxist vermisst er in alter polnisch-katholischer Prägung Jesus. Und als er nach dem Tod seiner Schwester zu den Eltern nach Polen reist, bemerkt er, dass die Sehnsucht, die ihn hin und wieder ergreift, an der Realität abprallt und einem beklemmenden Gefühl Platz macht.

Ein Mann mit Baskenmütze streift durch den Roman und durch die Jahrzehnte, ohne zu altern. Er taucht auf und wieder ab. Er setzt sich aufs Sofa und hält Monologe über die Verfehlungen jedes Einzelnen. Die Baskenmütze, wie der Mann nur genannt wird, ist das personalisierte Kollektivgewissen, das immer dann, wenn Menschen sich schuldig zu machen drohen, mit Mahnungen zur Stelle ist. Drang nach Osten ist kein Roman, der von moralischem Rigorismus getragen ist. Beckers Schreiben verurteilt nicht; es zielt in der Betonung von Widersprüchen auf Versöhnung.

Artur Becker: Drang nach Osten. Roman, Verlag weissbooks.w, Frankfurt am Main 2019, 396 S., 24,- €