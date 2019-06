Als der ehemalige Polizist Jason Van Dyke Anfang des Jahres zu knapp sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er 16 Schüsse auf den Teenager Laquan McDonald abgegeben hatte, erinnerten Medien auf der ganzen Welt an jene Mordtat, die zu monatelangen Massenprotesten geführt hatte. Der Polizist hatte keinen gefährlichen Killer niedergestreckt, sondern einen unbescholtenen Jugendlichen, einen Schwarzen, der etwas zu viel gekifft hatte, der infolge seines Drogenkonsums offenbar orientierungslos auf einer viel befahrenen Straße herumlief und der vor den brüllenden Uniformierten panisch flüchtete.



Van Dyke war nicht allein unterwegs, als er die erste Kugel auf sein Opfer feuerte. Die Kollegen aber schossen nicht. Sie sahen in dem wankenden McDonald keine Gefahr, die es mit Waffengewalt zu bannen galt. Nur Van Dyke schoss sein Magazin leer. Gab 15 weitere Schüsse auf einen Körper ab, der leblos auf dem Boden lag. Die unfassbare Szene ist auf einem Video zu sehen, das um die Welt ging und den blutigen Rassismus in den USA wieder einmal dokumentierte, jenen irren Hass, der weit in die Geschichte der Vereinigten Staaten zurückreicht.

McDonald war ein guter Schüler. Es hätte etwas aus ihm werden können, wenn er nicht schwarz und zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen wäre. So wie Elwood Curtis, die Hauptfigur in Colson Whiteheads neuem Roman Die Nickel Boys. Auch Elwood ist gut in der Schule und träumt von einem selbstbestimmten und beruflich erfolgreichen Leben. Zu Weihnachten 1962 bekommt er von seiner Großmutter eine Platte mit Reden seines Idols Martin Luther King geschenkt, und mit den Leitsätzen des berühmten Predigers wird sich Elwood ein Leben lang beschäftigen.



Da seine Eltern sich aus dem Staub gemacht haben, wächst der Junge bei Oma Hattie auf, die mit liebenswerter Strenge darüber wacht, dass der kluge und aufrichtige Junge keinen schlechten Umgang hat. Sie weiß nur zu gut, dass die Rassentrennung zwar offiziell aufgehoben ist, der Rassismus der Weißen den schwarzen Alltag aber weiterhin mühsam macht. "Jim Crow verschwindet nicht einfach so", sagt die Großmutter. Jim, die Krähe, war im 19. Jahrhundert eine von Weißen entwickelte stereotype Bühnenfigur, die den singenden und tanzenden Schwarzen darstellte, einen trickreichen Schwindler und Dieb. Später wurde aus der rassistischen Folklore ein kritisch verwendetes Synonym für alle Gesetze und ungeschriebenen Regeln der Weißen, die darauf abzielen, schwarze Mitbürger zu diskriminieren.



Kaltblütig und kriminell

Für Elwood ist der düstere Jim Crow eine Figur, die im Leben der Großmutter eine traurige Rolle gespielt hat und nun bald von der Bühne abtreten soll. Optimistisch blickt das Südstaatenkind in die Zukunft, selbst wenn er in seinen Schulbüchern ekelhafte Sprüche wie "Krepier, Nigger! Du stinkst. Friss Scheiße" zu lesen bekommt. Nicht alle Weißen sind Rassisten, weiß Elwood, immerhin bekommt er von ihnen regelmäßig gute Aushilfsjobs angeboten, so auch von Mr. Marconi, dem freundlichen Besitzer eines Tabakladens. Außerdem helfen ihm die pastoralen Mahnungen von Dr. King, der den rassistischen Hass mit christlicher Nächstenliebe besiegen will.



Doch dann wird das Schicksal des Jungen durch einen Zufall besiegelt, so könnte man jedenfalls meinen, in Wahrheit aber sind es die alten Machtstrukturen und immer noch wirkmächtigen Ressentiments, die Elwoods Leben zerstören. Auf dem Weg zum College wird er von Rodney in einem Plymouth mitgenommen, er setzt sich in den – was der Junge natürlich nicht weiß – geklauten Wagen, nach dem die Polizei sucht und den sie just an diesem Nachmittag auch finden wird.

Es hilft Elwood nicht, seine Unschuld zu beteuern, er wird wegen Autodiebstahls verurteilt und in eine sogenannte Besserungsanstalt geschickt, die sich außerhalb seiner Heimatstadt Tallahassee befindet, irgendwo im sumpfigen Niemandsland von Florida. Dort herrscht ein sadistischer Oberaufseher namens Maynard Spencer, der die Neuankömmlinge unmissverständlich begrüßt: "Wenn man hier landet, dann deshalb, weil man nicht weiß, wie man sich anderen Menschen gegenüber anständig benimmt." Dabei wissen in dieser Anstalt vor allem die Angestellten nicht, wie sich anständige Menschen zu benehmen haben. Kaltblütig und kriminell sind Leute wie Spencer, eigentlich gehörten sie bestraft und weggesperrt. In einem eigens für die Prügelstrafe eingerichteten Ort, dem berüchtigten Weißen Haus, schlagen die brutalen Aufseher die ungezogenen Kinder grün und blau. Wer besonders renitent ist, wird auf schlimmste Weise gefoltert, ermordet und im anstaltseigenen Friedhof verscharrt.



Es geht also darum, irgendwie durchzuhalten und zu überleben, mit der Volljährigkeit endet die Tortur zumindest in diesem Lager. Die Kinder aber spüren, dass nach solchen körperlichen Qualen die seelischen Verletzungen niemals verheilen werden, und so setzen nicht wenige alles daran, auszubrechen, was in der Einöde so gut wie unmöglich ist.