Judith Kerr ist tot

Die Schriftstellerin und Illustratorin Judith Kerr ist tot. Wie ihr Verlag Harper Collins mitteilte, starb Kerr in London. Sie wurde 95 Jahre alt.

Kerr kam 1923 als Tochter jüdischer Eltern in Berlin zur Welt. Mit zehn Jahren floh sie mit ihrer Familie vor den Nazs über die Schweiz und Frankreich nach England. Die Geschichte dieser Flucht verarbeitete sie literarisch, unter anderem in ihrem in Deutschland berühmtesten Buch Als Hitler das rosa Kaninchen stahl.

Ihre Karriere als Autorin begann Kerr erst mit über 40 Jahren. Insgesamt schrieb sie mehr als 30 Bücher für Kinder und Jugendliche, die sich weltweit millionenfach verkauften.