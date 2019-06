Kayfabe. Wenn es ein Wort, das Wort gab, das die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt in diesem Jahr grundiert hat, dann jener Begriff aus dem Kontext des Wrestlings, den Clemens J. Setz in seiner Eröffnungsrede ins Spiel gebracht hat. Die Etymologie des Wortes, so Setz, sei unbekannt, doch sei es die Umschreibung für etwas, was man "Wahrung der 4. Wand" nennen könne. Soll heißen: Ein Wrestler habe auch dann die ihm im Ring auf den Leib geschriebene Rolle weiterzuspielen, wenn er sich im privaten Umfeld bewege; ja selbst, wenn er mit sich allein sei. Im Umkehrschluss stellt sich geradezu selbstverständlich die Frage: Wer scriptet unser Leben und unsere Realität? Und wie durchdringen sich die diversen Wirklichkeitsebenen, die nicht zuletzt dank der zahlreichen medialen Angebote aufgebaut wurden? Die Jury des Lesewettbewerbs um den Bachmannpreis bezog sich in ihren Diskussionen so oft auf Setz' Eröffnungsrede, bis dieser via Moderator Christian Ankowitsch ausrichten ließ, er, Setz, werde zu oft zitiert.

Doch der Bewerb hatte am zweiten Lesungstag noch einmal einen Kayfabe-Moment, der genauso gut eine hochironische Inszenierung hätte sein können (was kurzzeitig vermutet wurde): Die österreichische Schriftstellerin Birgit Birnbacher hatte soeben begonnen, aus ihrem Text Der Schrank vorzulesen, da sank Jurorin Nora Gomringer mit Kreislaufproblemen vom Stuhl. Die Kamera blieb auf Birnbacher, der signalisiert wurde, weiterzulesen, während Gomringer von Sanitätern versorgt wurde. Es dauerte nicht lange, da las Birnbacher den Satz: "Ein Hitzekollaps war das jedenfalls nicht, der ist nicht einfach zusammengeklappt." Das leise Raunen im Publikum konnte sich an dieser Stelle nur erklären, wer im Saal war; in der Fernsehübertragung war von alldem nichts zu bemerken.

Nora Gomringer ging es schon wenige Stunden darauf wieder gut. Und die 1985 geborene Birgit Birnbacher wurde an diesem Sonntag von der Jury mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis bedacht. Eine gute Entscheidung, weil im Zentrum von Birnbachers Beitrag ein zunehmend brisantes Thema auf literarisch subtile Weise ins Zentrum gerückt wird: die schleichende Prekarisierung als Normalzustand. Da ist eine Frau, die in ein Mietshaus in einem eher heruntergekommenen Bezirk zieht und an einer Langzeitstudie über "Lebensverhältnisse und Neue Arbeit" teilnimmt. Die Studie interessiere sich, so heißt es, besonders für selbstständige Arbeit, die nicht zur Vollversicherung reicht. Weniger umständlich ausgedrückt: Es geht um Akademiker in unterbezahlten Jobs; "Neue Arbeit" ist ein Euphemismus für Ausbeutung. Birnbachers Text kommt leicht daher und ist doch in den Details genau gearbeitet. "Die Straßenreinigung fährt anderswo", heißt es über das Wohnviertel, und das sagt bereits alles. Einmal ruft die Mutter an, aus dem besseren Bezirk: "Jetzt bist du sechsunddreißig, sagt meine Mutter am Telefon, was gibt es Neues." Die enttäuschten Erwartungen sind damit formuliert.

Kann man Erfahrungen kritisieren?

Auf einmal steht da ein Schrank im Hausflur. Ein Schrank, der niemandem gehört und der da auch so gar nicht hinpasst, und am Ende stellt die Erzählerin sich vor, wie sie im Abschlussbericht der Langzeitstudie vorkommt als die Frau, die in den Schrank gekrochen ist. Ein Wechselspiel zwischen absurder Realität und eskapistischer Imagination. Aus der Ferne winken Ingeborg Bachmann und, im letzten Satz, Samuel Beckett. Birgit Birnbacher ist studierte Soziologin und hat bis 2018 als Sozialarbeiterin gearbeitet. Sie kennt die Verhältnisse, über die sie schreibt, genau, und sie hat eine Sprache dafür gefunden, wie bereits ihr Debütroman Wir ohne Wal unter Beweis stellte, für den sie im Jahr 2016 den Förderpreis der Jürgen Ponto-Stiftung erhielt.

14 Lesungen an insgesamt drei Tagen: Das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis war und ist nicht nur ein Literaturwettbewerb, sondern stets auch ein Schauplatz der öffentlichen Literaturkritik, des fundierten Gesprächs über Texte. Je schneller die Jury ihre eigenen Kriterien kenntlich und verständlich macht, umso glaubhafter erscheinen ihre Urteile. Die 1993 geborene Ronya Othmann, die am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, stellte mit ihrem Wettbewerbsbeitrag Vierundsiebzig die Jury vor eine Herausforderung. Othmann erzählt in ihrem Text vom Mord am Volk der jesidischen Kurden durch die Terrororganisation "Islamischer Staat" im Jahr 2014. Schnell wurde deutlich, wenn es nicht schon vorab bekannt war, dass Othmann aus einem autobiografischen Kontext heraus schreibt, zugleich aber die Möglichkeiten der Erzählbarkeit des eigentlich Unsagbaren reflektiert. Erfahrungen, so drückte es der Juryvorsitzende Hubert Winkels aus, könne man nicht kritisieren.

Die Jurymitglieder Hildegard Keller und Michael Wiederstein zogen es vor zu schweigen: "Als Literaturkritikerin bin ich hier still", sagte Keller. Jurorin Insa Wilke, die Othmann für den Wettbewerb vorgeschlagen hatte, sprach von einem "Text, der wie ein Stein in einen hineinfällt." Hubert Winkels wiederum beharrte darauf, dass nicht der Inhalt, wohl aber die Literarisierung und der damit verbundene Versuch der Reindividualisierung des an sich entmenschlichten Prozesses eines Völkermords beschreibbar und auch bewertbar bleiben müsse. Genau das tat die Jury auch: Ronya Othmanns Text, der von manchem als moralische Erpressung empfunden wurde, ging bei den Jurypreisen leer aus. Allerdings vergaben die Zuschauer den via Internetabstimmung ermittelten und mit 7.000 Euro dotierten Publikumspreis an Ronya Orthmann, den diese wiederum via Twitter ihren jesidischen und kurdischen Geschwistern widmete.