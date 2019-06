Steve Bannon hat ungefähr ein halbes Jahr im Weißen Haus gearbeitet, Anthony Scaramucci gerade mal zehn Tage. Doch während seiner denkwürdig kurzen Zeit im Amt des Kommunikationsdirektors lieferte "The Mooch" die wohl beste Diagnose des damaligen Noch-Präsidentenberaters Bannon ab: "Ich bin nicht Steve Bannon", sagte Scaramucci dem Journalisten Ryan Lizza vom New Yorker, "ich muss nicht ständig meinen eigenen Schwanz lutschen." Seitdem Bannon 2017 im Tross von Donald Trump ins Weiße Haus einzog und erst recht seitdem er im Sommer desselben Jahres seiner Funktion enthoben wurde, haben etliche Journalisten Bannon bei der Vollführung eben dieses autoerotischen Kunststücks zugesehen (Verzeihung für das Bild!). Will sagen: Sie haben Bannons bis heute unerschöpflich erscheinenden Redebedarf in Sachen Trump bereitwillig als Material für Artikel und Bücher benutzt.



Das tut nun erneut Michael Wolff, der durch sein erstes Trump-Enthüllungsbuch Fire and Fury (deutschsprachiger Titel: Feuer und Zorn) im vergangenen Jahr einem weltweiten Lesepublikum bekannt wurde, vier Millionen Exemplare wurden offenbar verkauft, schreibt die New York Times. Bannon war schon für dieses Werk eindeutig eine der Hauptquellen, wie zwischenzeitlich auch für Bob Woodwards Trump-Buch Fear. Jetzt kommt so etwas wie die Fortsetzung von Wolffs Bestseller heraus, nicht einmal eineinhalb Jahre sind seit dem Erscheinen von Feuer und Zorn vergangen. Unter Beschuss: Trumps Kampf im Weißen Haus heißt der neue Band, im Original Siege: Trump Under Fire.



Wolff nimmt die Handlung ungefähr dort auf, wo Feuer und Zorn endete, das vor allem vom ersten Jahr der Präsidentschaft Trumps erzählte. Wolff, der ursprünglich Gesellschaftsreporter war, hatte sich für die Recherche zum ersten Buch geradezu ins Weiße Haus eingemietet, er hatte dort viel herumsitzen dürfen und hatte später aufgeschrieben, was er so gehört und gesehen hatte. Das Privileg, in der Machtzentrale der USA herumlungern zu dürfen, wurde ihm nach Erscheinen von Feuer und Zorn vom Trumps Weißem Haus entzogen. Doch Wolff hat immer noch seinen Kronzeugen Bannon, der ja auch längst ausziehen musste aus dem Weißen Haus. Wolff erzählt nun einfach, wie es weiterging mit Trump.



Die von diesem geprägte Ära, die doch erst kaum mehr als zwei Jahre währt, wird begleitet von einem regelrechten Boom von im weitesten Sinne Politbüchern, die entlang des aktuellen US-Präsidenten erzählt sind. Es vergeht kaum ein Monat, ohne dass sich entweder ein Journalist (es sind fast ausschließlich männliche Autoren) an einer neuen großen Enthüllung in Buchform versucht oder dass sich Abtrünnige oder Verbündete aus dem in ständiger Veränderung begriffenen Umfeld Trumps rechtfertigen – in enger Abfolge sind als nächstes für den Herbst zum Beispiel Bücher Trumps ehemaliger UN-Botschafterin Nikki Haley und des ehemaligen Trump-Kampagnenmanagers Corey Lewandowski angekündigt.



Und ab und zu fliegt mal jemand raus

Die journalistischen Sachbücher, so sie nicht gleich vom bevorstehenden Ende der Demokratie künden, funktionieren fast alle ähnlich: Es werden ein paar kaum belastbare Behauptungen aufgestellt, bei Wolff diesmal zum Beispiel diejenige, Sonderermittler Robert Mueller habe Trump fast doch angeklagt, es existiere ein entsprechendes Dokument – ein Sprecher Muellers hat dies zurückgewiesen. Und eingerahmt werden diese Behauptungen von Trump-Anekdoten, die eigentlich jeder Fernsehzuschauer und jede Fernsehzuschauerin bereits kennt oder sich nach vielen Jahren Trump-TV-Programm vorstellen kann. Auf jedes Buch folgen ein paar halbherzige Dementis, ab und zu fliegt ein Trump-Intimus aus dem Amt, so wie es Bannon ergangen ist. Er verlor nach der Veröffentlichung von Feuer und Zorn auch noch seinen alten Job bei der Alt-Right-Plattform Breitbart.

Wolffs Unter Beschuss zeigt nun, wo zumindest beim Genre Anti-Trump-Buch die Grenzen liegen, so sie sich wesentlich auf Aussagen des Rechtsaußen-Plappermauls Bannon stützen. Weil der eben gerne vermeintliche Interna verrät, übernehmen Autoren Bannons Perspektive und geben seine Voraussagen und Einschätzungen wieder. Vor allem scheinen sie jene gnadenlose Selbstüberschätzung Bannons unkritisch zu bestätigen, für die Scaramucci damals, bei aller Drastik, durchaus den richtigen Ausdruck gefunden hat.

Michael Wolff ist in Unter Beschuss zumindest ehrlich genug, das zuzugeben. Er dankt Bannon in seinem Nachwort, nennt ihn den "hellsichtigste(n) Erklärer des Phänomens Trump" und stilisiert ihn gleich noch zum "Vergil, den als Führer beim Abstieg in die Trump-Welt zu haben jeder sich glücklich schätzen darf". Ach ja, Bannon ist auch noch Viktor Frankenstein, "mit seinen zwiespältigen Gefühlen für das Monster, das er erschaffen hat". Zwinkert Wolff da vielleicht doch? Will er signalisieren, dass er durchaus begriffen hat, dass er selbst, Woodward und die vielen anderen Berichterstatter ebenfalls ein Monster erschaffen haben, das aus Bannons Geltungsdrang und Selbstüberschätzung zusammengenäht ist?

Beim alten Watergate-Enthüller Woodward hatte das vor allem den Effekt, Bannon zum Orakel zu stilisieren: Er hatte immer schon vorhergesagt, was dann auch tatsächlich eintrat – doch außer Bannon selbst konnte keiner dessen Prognosefähigkeiten bezeugen. In Unter Beschuss wird noch einmal klarer: Bannon benutzt auch jede Gelegenheit, den Sensus communis nachzubeten, nur um ihm, weil er ja von ihm selbst stammt, irgendwie den Schein des Schockierenden zu verpassen. Behauptet Wolff etwa, Trumps Konzern ähnele einer "halbkriminellen Vereinigung", grinst Bannon: "Das 'halb' können wir uns wohl sparen." Genau solche markigen Soundbites liefert Bannon ständig. Sie mimen den Tabubruch, bestätigen aber eigentlich nur Altbekanntes. Wir wissen schon lange, dass Trumps vermeintliches Imperium aus Schall, Rauch und einem gehörigen Quäntchen Betrug gemacht zu sein scheint. Und Steve Bannon weiß es auch.