Eileen Myles schreibt über ihr Dasein als non-binäre, queere Autorin und schlicht als Mensch, seitdem sie in den Siebzigerjahren in das East Village von New York City gezogen ist. In einer weithin patriarchal geprägten Kultur war Myles' Stellung die eines Paria – die sich irgendwann aber in ein Symbol verwandelt für diejenigen, die gesellschaftlichen Wandel herbeisehnen (und/oder neugierig auf ihn sind). Und so wurde Myles im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mit ihren Gedichtbänden (etwa "I Must Be Living Twice", 2015) und Prosawerken ("Chelsea Girls", 1994) zu einer der wenigen führenden, wenngleich langsam mehr werdenden Stimmen heutiger Minderheiten.



Das unverhältnismäßig große Gewicht, das deshalb auf ihr lastet, hat Eileen Myles mehr als bloß gut geschultert. Sie erzählt in ihren Texten von Lebenserfahrungen, die zuvor kaum beschrieben wurden (geschweige denn ohne Scham erlebt wurden) als lesbische Schriftstellerin und gender-nonconforming Frau, die ihre Tage damit verbringt, über die Flüchtigkeit allen Seins nachzudenken. In diesen Texten scheint eine neue Betrachtung der Welt auf, die sich weit entfernt vom ewigen heterosexuellen männlichen Blick.

Myles selbst und die Geschichten, die sie schreibt, haben einen profunden Effekt: Man spürt (und sollte es auch), wie sich der eigene Blick dadurch verändert. Auf einmal liegt da eine völlig andere Wahrheit vor uns – eine zugleich zutiefst persönliche und menschliche Wahrheit, eine ganz und gar unverzichtbare.

ZEIT ONLINE: Frau Myles, was ist eigentlich die Bestimmung einer Dichterin, eines Dichters?

Eileen Myles: Sie haben die verschiedensten Bestimmungen. Meine begreife ich darin, die Wirklichkeit zu ordnen und Dinge zu beschreiben. Im Kontext der menschlichen Existenz ist das ein anhaltender Prozess. Ich betrachte es als großes Glück, dass ich relativ früh in meinem Leben mit dem Schreiben etwas gefunden habe, das für mich funktioniert.

ZEIT ONLINE: Sie empfinden das Schreiben also als Zweck?

Myles: Das Schreiben ist deshalb einer, weil man es nicht zufällig tut. Es ist jedoch nicht so, dass man darin besser wird. Man wird bloß gut, mit Absicht. Es ist auch wichtig, die Einflüsse zu erkennen, die man auf sich wirken lassen möchte: Man sollte nur lesen, was man wirklich lesen möchte. Vor allem als Frau wird einem ja gern von Leuten erzählt, welche Bücher man lesen solle. Ich war gut darin, solche Ratschläge nicht zu befolgen.

ZEIT ONLINE: Können Sie ein aktuelles Beispiel eines Buchs oder Autors nennen, mit dem Sie nichts anfangen konnten?

Myles: Ich würde ungern über zeitgenössische Werke sprechen. Ich erinnere mich aber, wie mir in meiner Jugend ältere Männer rieten, unbedingt Ezra Pound zu lesen. Derzeit wird in den USA auch wieder Walt Whitman gefeiert. Nun ist es nicht so, dass ich Whitman prinzipiell ablehnen würde. Doch es wurden in letzter Zeit Dinge über ihn zutage gefördert, die nicht in das Bild passen, das sich die Leute von ihm gemacht haben – etwa Whitmans rassistische Einstellungen. Zuletzt wurde ich anlässlich seines 200. Geburtstags als eine von mehreren Autorinnen und Autoren gebeten, einen Text über ihn zu verfassen. Meine erste Reaktion war, die Ergebnisse der Recherchen zu verarbeiten, die Freunde von mir zu Whitman angestellt haben. Doch dann dachte ich darüber nach, wie wenig Zeit man grundsätzlich hat. Und entschied mich, einfach nichts über Whitman zu schreiben. Das war befreiend.

ZEIT ONLINE: Entwickelt man das dafür notwendige Selbstvertrauen – nämlich eine Position zu beziehen – mit zunehmendem Alter?

Myles: Ich hatte das schon in meinen Zwanzigern. Etwa gegenüber dem Typen, der mir geraten hatte, Pound zu lesen. Dieser Mann war ein Freund von mir, ich mochte seine Texte. Also sagte ich ihm: "Du hast doch Pound gelesen. Auf diese Weise haben wir ihn dann beide gelesen."

ZEIT ONLINE: Entzieht sich einem als Autorin aber nicht manchmal der Sinn des Schreibens? Gerade wenn man noch jung ist und am ungewissen Beginn einer Karriere steht.

Myles: Wie sollte er sich entziehen?

ZEIT ONLINE: Am Anfang weiß man noch nicht, wer einen liest, man schreibt für ein unsichtbares oder zumindest nicht sehr konkretes Publikum. Da kann das, was man als die eigene Bestimmung begreift, schon aus dem Blick geraten.

Myles: Schreiben hilft einem über die Verlorenheit hinweg. Als ich jung war, wollte ich unbedingt ein Ziel haben, eine Bestimmung. Ich wollte wissen, was genau das war, was ich da tat. Als ich mich dazu entschlossen hatte, tatsächlich Schriftstellerin zu werden, verstand ich, was für mich wirklich zählte. Der Entschluss half mir dabei zu trennen, was ich wollte und was nicht.