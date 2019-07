Der Lyriker und Essayist Peter Hamm ist tot. Wie der Hanser Verlag mitteilte, starb er an diesem Montag im Alter von 82 Jahren.

Mit 17 Jahren veröffentlichte Hamm erste Gedichte in der Literaturzeitschrift Akzente. 1956 hielt er seine erste Lesung bei der Gruppe 47. Zuletzt erschienen 2012 Pessoas Traum oder 'Sei vielgestaltig wie das Weltall!' Aufsätze zur Literatur und im Jahr 2014 INS FREIE! Wege, Umwege und Irrwege in der modernen Schweizer Literatur.



Der gebürtige Münchner wuchs nach dem frühen Tod seiner Mutter bei seinen Großeltern im oberschwäbischen Weingarten auf. Hamm schrieb Essays und Filmdrehbücher und verfasste Fernsehporträts namhafter Schriftsteller wie Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Peter Handke oder Robert Walser.



Auch als Literaturkritiker machte er sich einen Namen, etwa als Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk oder im Literaturclub des Schweizer Fernsehens. Für DIE ZEIT schrieb er ab 1963 zahlreiche Rezensionen, zuletzt über einen Band des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa (DIE ZEIT 03/19).



Hamm war Vizepräsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der er seit 1991 angehörte. Seit 1996 war er Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Jurymitglied des Hermann-Lenz-Preises, des Petrarca-Preises sowie des Georg-Büchner- und Peter-Huchel-Preises. Der Autor lebte zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der Ärztin Marianne Koch, in Tutzing am Starnberger See.