Die US-amerikanische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist tot. Das gab die Familie der Autorin bekannt: "Obwohl ihr Ableben ein gewaltiger Verlust ist, sind wir dankbar, dass sie ein langes, gutes Leben gelebt hat", teilten Angehörige mit. Morrison gilt als eine der bedeutendsten und einflussreichsten Vertreterinnen afroamerikanischer Literatur. Nach Angaben ihres Verlags Alfred A. Knopf starb sie in einem New Yorker Krankenhaus. Sie wurde 88 Jahre alt.

Für ihr literatisches Werk wurde Morrison mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt: 1988 erhielt sie den Pulitzerpreis, 1993 wurde sie als erste schwarze Frau mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet.



Mit ihrem Schaffen setzte sich Morrison für den Kampf gegen Rassismus ein – und schreckte dabei auch nicht vor drastischen Worten zurück. "Ich will sehen, wie ein schwarzer Polizist einen unbewaffneten weißen Teenager in den Rücken schießt. Und ich will sehen, wie ein weißer Mann verurteilt wird, der eine schwarze Frau vergewaltigt hat. Und wenn man mich dann fragt: 'Ist es vorbei?', dann sage ich: 'Ja'", formulierte es die Autorin einmal.



Zur Welt kam Morrison 1931 in Ohio. In ihrer Schule war das Mädchen das einzige Kind mit afroamerikanischen Wurzeln. In Washington, D. C., und in New York studierte sie Anglistik und lehrte später englische Literatur. 1965 begann sie, als Lektorin beim Random-House-Verlag zu arbeiten, wo sie zur Cheflektorin für afroamerikanische Literatur aufstieg. 1970, mit 39 Jahren, veröffentlichte sie ihren ersten Roman Sehr blaue Augen. Darin thematisiert sie einen internalisierten Rassismus afroamerikanischer Menschen. Über ihren ersten Roman sagte Morrison: Es sei das Buch gewesen, das sie immer habe lesen wollen, das es aber noch nicht gab. Sie schrieb es – als alleinerziehende Mutter zweier Kinder – in den Morgenstunden, vor ihrer Arbeit als Lektorin.



Der literarische Durchbruch gelang Morrison drei Jahre später mit Sula, ein Bestseller wurde das Familienepos Solomons Lied, das 1977 erschien. Ihr fünfter Roman, der auf Deutsch den Titel Menschenkind trägt, handelt von der Geschichte einer geflohenen Sklavin. 1988 wurde Morrison für dieses Werk mit dem renommierten Pulitzerpreis geehrt. 1998 wurde der Roman mit Oprah Winfrey in der Hauptrolle verfilmt.



"Visionäre Kraft und poetische Prägnanz"

1992 veröffentlichte Morrison den Roman Jazz, ein Jahr später bekam sie den Literaturnobelpreis. In der Begründung des Nobelpreiskomitees hieß es damals, ihre von "visionärer Kraft und poetischer Prägnanz" geprägte Romankunst mache "eine wesentliche Seite der amerikanischen Wirklichkeit" lebendig.

Ihren letzten Roman Gott, hilf dem Kind brachte Morrison 2015 heraus. Drei Jahre zuvor hatte ihr Barack Obama, der erste afroamerikanische US-Präsident, die Presidential Medal of Freedom verliehen, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA. Nach der Wahl von Obamas Nachfolger veröffentlichte Morrison den Essayband Die Herkunft der anderen zur Frage von Rasse, Rassismus und Literatur. Die gesammelten Texte basierten auf Vorlesungen, die sie im Sommer 2016 an der Harvard University gehalten hatte. Neben ihrer Schriftstellertätigkeit lehrte Morrison viele Jahre kreatives Schreiben an der Eliteuniversität Princeton.