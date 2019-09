Das Schreiben als einen Prozess der Heilung zu begreifen und davon freimütig zu erzählen, das kommt im literarischen Betrieb eher selten vor. Die 30-jährige Autorin Yrsa Daley-Ward hingegen spricht offen darüber. In den USA, wo ihr aktuelles Buch Alles, was passiert ist 2018 erschien, ließ man sich davon nicht irritieren, Ward erhielt von der Kritik viel Anerkennung.

Yrsa Daley-Ward, Tochter einer jamaikanischen Mutter und eines ihr unbekannten nigerianischen Vaters, wurde 1989 in Nordengland geboren und lebt heute in London und Los Angeles. In Alles, was passiert ist erzählt sie von ihrer schwierigen Kindheit, ihrer Familie, ihrer in vielerlei Hinsicht selbstzerstörerischen Jugend bis zu dem Punkt, an dem sie mit etwa Anfang zwanzig das Schreiben für sich entdeckt. Diese Art Coming-of-Age-Memoire ist Daley-Wards zweites Buch.

Ihren literarischen Werdegang begann sie in den sozialen Medien, genauer: als eine der sogenannten Instapoets: junge Autoren und Autorinnen, die auf Instagram kurze und zugängliche Gedichte posten, oft zusammen mit ansprechenden Fotos oder Illustrationen. Während die einen sich über diese Möglichkeit, die Exklusivität von Lyrik aufzusprengen, freuen – einige der Instapoets haben weit mehr als 100.000 Follower –, ärgern sich andere über die angebliche Degenerierung der hohen Kunst.

Tatsächlich schwankt die literarische Qualität sehr, manche Posts erinnern mehr an hübsch formulierte Kalendersprüche. Eindeutig positiv aber ist die Diversität, welche dadurch in den von weißen Autorinnen und Autoren dominierten Lyrikbetrieb gelangt. Einige der erfolgreichsten Instapoets sind Women of Color, etwa die indisch-kanadische Autorin Rupi Kaur. Und viele äußern sich explizit feministisch.

Daley-Ward, Feministin und LGBTQ*-Aktivistin, tritt auch als Spoken-Word-Performerin auf und hat ihre Instagram-Gedichte zunächst im Eigenverlag in einem Buch versammelt. 2017 wurde Bones dann von Penguin Books verlegt.

In Alles, was passiert ist sind diese Ursprünge deutlich sichtbar, hier taucht die kurze lyrische Form wieder auf und wechselt sich mit längeren Prosa-Passagen ab. Das ganze Buch ist eine Mischform und experimentiert auch mit der Gestaltung der Texte und Typografie. Die Kapitel sind kurz und bestehen manchmal nur aus wenigen Zeilen, die teils klar als Gedichte erkennbar sind. Die Sprache scheint oft fast nüchtern, zugleich pointiert; dann wird der Ton weich und sanft oder die Sätze überholen sich in fast manischer Weise.

Sie beginnt also in ihrer Kindheit, erzählt von ihrer einst strahlenden Mutter Marcia, die sich in Nachtschichten als Krankenschwester erschöpft, liiert mit wechselnden Männern, von denen sie wenig Unterstützung erfährt und welche die Kinder eher als bedrohlich denn zugewandt erleben. Daley-Wards viel älteren Bruder bekam Marcia bereits als Teenager, er wuchs bei den strenggläubigen Großeltern auf. Dahin schickt die Mutter auch sie selbst und später ihren geliebten kleinen Bruder Little Roo – da ist sie acht und Marcia mag die frühreife Tochter nachts nicht mehr allein mit ihrem aktuellen Lebensgefährten unter einem Dach lassen:

"Das rote Haus ist gefährlich

oder

ich bin gefährlich

oder ich bin gefährlich, und das Haus ist gefährlich

oder wir sind gefährlich füreinander.

Mein Körper ist zu groß für das Haus.

Der Körper als Falle,

als Falltür in einen verwunschenen Raum."