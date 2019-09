In Parallax, dem Nachwort zu seiner Essaysammlung Alibis: Essays on Elsewhere, schreibt der amerikanische Schriftsteller André Aciman über die Verwirrung, die seiner Persönlichkeit inzwischen eigen zu sein scheint. Parallaxe, das sei "nicht nur eine Sehstörung", schreibt er. "Es geht nicht nur um eine Verlagerung oder um das Gefühl, sowohl in der Zeit als auch im Raum zu treiben, es ist eine fundamentale Fehlausrichtung zwischen dem, wer wir sind, gewesen sein könnten, nicht akzeptieren können, dass wir geworden sind oder niemals sein könnten."

Bei einem Treffen in New York stellt Aciman, sitzend auf einem Sofa auf der Upper Westside, dann auch gleich fest, dass dies auf eine Art für all seine Romane gilt: "Sie enden immer im Konjunktiv." Denn die meisten Menschen würden in einem ewigen Zustand winziger Hätteseinkönnens und Vielleichts leben. Wir seien hin- und hergerissen zwischen dem Bedauern, also dem Preis für das, was wir nicht getan haben, und der Reue, dem Preis für das, was wir getan haben. Und dazwischen treibe die Zeit ihr Spiel mit uns.

Er nennt das sein "Lied" und dieses Lied kann auf viele, viele Arten erklingen, egal ob es von Sex handelt, oder Barcelona, oder einer schwulen Beziehung. In seinem aktuellen Roman Fünf Lieben lang, der jetzt auf Deutsch im dtv erschienen ist, entlehnt es sich Sound und Originaltitel von Edgar Elgars Orchesterwerk Enigma Variations. Elgar nutzte Verwandlungen eines musikalischen Themas, um verschiedene Menschen zu illustrieren, die ihm nahestanden. Aber er hat das Thema selbst nie kenntlich gemacht und auch nie verraten, was es ist. Auch wir, sagt Aciman, durchleben Variationen von uns selbst und haben keine Ahnung, was das ursprüngliche Thema unseres Lebens ist.

Aciman selbst ist 1951 in Alexandria geboren, in einem französischsprachigen Zuhause, und hat in Italien und Frankreich gelebt, bevor seine Familie 1968, als er siebzehn war, nach New York City auswanderte. Der Verlust der Heimat, einer Heimat, die ihn, weil er ein sephardischer Jude war, diskriminierte, hat sein Werk geprägt. Seine Figuren, so wie er selbst, sind Kosmopoliten und heimatlose Suchende. Obwohl er nun schon seit über fünfzig Jahren in Amerika wohnt, ist er hier nicht heimisch geworden, aber er liebt und "versteht" New York City, wie er sagt. Die Art und Weise, wie die Menschen hier leben, macht für ihn Sinn. Und wenn er fort ist auf Reisen, dann hat er "Heimweh nach einem Ort, der nicht sein Zuhause ist".

Sein Heim im engeren Sinn spiegelt diesen paradoxen Status. "Es sieht von außen wie ein Gefängnis aus", sagt Aciman über das Gebäude, in dem er seit 32 Jahren mit seiner Frau Susan lebt, mit Blick auf den nördlichsten Zipfel des Central Parks. "Aber mir gefällt es sehr." Seine drei Söhne sind hier aufgewachsen, und hier schreibt Aciman die meisten seiner Werke, in deren Zentrum zumeist die Liebe steht, auch wenn das Buch im engeren Sinn vielleicht gar kein Zentrum hat. Die Geschichte von Fünf Lieben lang gliedert sich in fünf lose miteinander verbundene Abschnitte, die von Novelle bis Kurzgeschichte reichen, und springt in Zeit und Ort, wobei jeder Abschnitt eine andere Liebelei erforscht. Ihr Anker ist der Erzähler Paul, und im Herzen ist dies einfach eine Darstellung der Geschichte eines Mannes durch sein gelebtes und ungelebtes Liebesleben.

Verheerend real

Der erste und schönste Abschnitt, Erste Liebe, inspiriert von der gleichnamigen Novelle des russischen Schriftstellers Iwan Turgenjew, erinnert sofort an Acimans Debütroman Ruf mich bei deinem Namen, die sinnliche Geschichte über die leidenschaftliche Liebe eines Teenagers zu einem älteren amerikanischen Mann, die auch zu einem eleganten und Oscar-prämierten Film unter der Regie von Luca Guadagnino verarbeitet wurde. Die Sehnsucht eines Jungen nach einem Mann prägt auch Erste Liebe. Aciman hatte die Beziehung zwischen Elio und Oliver in Ruf mich bei deinem Namen nicht geklärt, erzählt er, und er wollte zu den beiden zurückkehren. "Ich wollte wissen, was wir für jemanden empfinden, wenn wir uns nicht erlauben, an Sex zu denken."

Das Objekt der Begierde des jungen Paul ist Nanni, ein Dorftischler auf der italienischen Insel San Giustiniano, der für Pauls Eltern gearbeitet hat und, als Paul zehn Jahre später "seinetwegen" wiederkommt, längst verschwunden ist, sparito. Als er gerade mal zwölf war, so erinnert sich Paul da, hockte er in Nannis Werkstatt und fantasierte von Dingen, von denen er nicht einmal sicher war, ob sie existieren. Irgendwann tupft er sogar seinen Penis mit Säure ab, nur um den Schmerz zu spüren. "Mein Kummer durchtränkte die Kapelle und mein Herz und das Meer und das Festland drüben und meinen Körper, ich kannte meinen Körper noch nicht und auch das ganz einfache Mittel nicht, mit dem ich mir hätte Erleichterung verschaffen können." Acimans Beschreibung dieser Liebe ist wie immer verheerend real. Die Qual, mit der sich jeder identifizieren kann: die langsame, sich entwickelnde Besessenheit mit einer anderen Person, eine Sehnsucht und ein Verlangen.