Der erste Satz ist schon einmal super: "Wer keinen Bugatti hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie angenehm Ivo gerade sitzt." Wir sind also – da ein "Fußballroman" versprochen wurde – gleich in dieser absurden Welt der jungen neureichen Männer, die der Profisport gebiert.

Warum eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen ist, eine literarische Fiktion in diesem Milieu anzusiedeln, fragt man sich dann auf knapp 300 Seiten. Tonio Schachingers Debütroman Nicht wie ihr hat es überraschend aus dem kleinen Wiener Verlag Kremayr & Scheriau auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft und er ist wirklich eine große Freude. Was für ein wunderbarer Stoff ist dieses Leben, das so verheerend verschoben ist zur Realität derer, die ihm zujubeln: die dicken Autos, die großen Villen, die ebenso jungen wie wunderschönen Frauen, an die man sich früh fest bindet und mit denen man Kinder zeugt, die dann in einer seltsam prekären Scheinsphäre aufwachsen.

Die Scheinsphäre rund um den schon fast 27-jährigen Wiener Fußballprofi Ivo Trifunović erkundet der erst 27-jährige Wiener Schriftsteller Tonio Schachinger derart versiert, dass man gleich gewisse Recherchezugänge vermutet. Vielleicht ist da gar eine konkrete Anlehnung an den österreichischen Nationalspieler Marko Arnautović, der – und solche Engführungen von Fiktion und Realität sind ein fortwährender Spaß für lesende Fußballfans – im Buch wiederum Cameo-Auftritte als Ivos Nationalmannschaftskollege hat. Das tut aber eigentlich nichts zur Sache. Die Geschichte ist mehr als nur eine Schlüssellochperspektive auf ein unberechenbares Talent, das es aus den Fußballkäfigen der Wiener Außenbezirke in die Welt der englischen Premier League geschafft hat. Vor allem ist es ja die Geschichte von Ivo und Jessy, deren Ehe den Reiz körperlicher Perfektion und damit auch ihr Zentrum verloren hat, was Ivo empfänglich macht, als seine Jugendliebe Mirna im Sichtfeld des Bugatti auftaucht. Die Affäre, in die beide dann driften, ist von viel zu intensiven Gefühlen begleitet, zumindest auf Ivos Seite.

"Absolut untalentierter Schweinskicker"

Die Hilflosigkeit, die Ivo im zwischenmenschlichen und emotionalen Bereich erkennen lässt, kontrastiert dabei mit seiner rebellischen Schärfe, wenn es um die Mechanismen seines beruflichen Umfelds geht. Ivo ist gerade in dieser Ambivalenz Profi durch und durch, unreif und weit gereist, privilegiert und eine ganz arme Sau. Zugleich ist Ivo unter den Profis eher Außenseiter als Archetyp. Er ist kein Kind der Fußballakademien. Er verachtet die Absolventen sogar ganz gehörig, diese seelenlosen Maschinen, "die 500 Pässe spielen können mit einer Quote von 94 %, aber keinen einzigen, der ihnen selbst einfällt". Ivo ist aber auch kein "absolut untalentierter Schweinskicker" aus den Untiefen des Landes, mit denen er es in der österreichischen Nationalmannschaft zu tun bekommt. Er ist ein Wiener aus Bosnien, ein Jugo oder "Tschusch", als den ihn der örtliche Boulevard behandelt, wenn Ivo mal wieder ein nicht so gutes Spiel gemacht hat. Und die folgen in seinen zehn Profijahren ziemlich verlässlich auf die guten, gar brillanten.

Dass Ivo sich bei Real Madrid und dem FC Chelsea nicht durchsetzen konnte und jetzt beim FC Everton sein Dasein als Führungsspieler eines mittelguten Premier-League-Clubs, nun ja, fristet, hat einerseits mit dieser Unbeständigkeit zu tun. Andererseits korrespondiert es damit, dass Ivo in der weiten Fußballwelt nur ein Österreicher ist. Niemand, der einem großen Club 150 Millionen Fans in seinem Heimatland sichert.

Ivo denkt einsichtsreich über dieses Leben nach und ist dennoch in ihm gefangen. Er ist eigentlich zu schlau, zu sensibel und auch einfach zu gut für eine Welt, die ihn und sich auf das Geschäftliche reduziert, auf neue Verträge und körperliche Gesundheit. Und zugleich kann er gar nicht anders, als sich am Ziel seiner Träume zu sehen und sich dann zu wundern, dass es dort gar nicht so traumhaft zugeht. Zu den alten Freunden baut sich eine unweigerliche Distanz auf, der Vater hockt entwurzelt bei Ivo zu Hause und schaut die österreichische Zweite Liga. Ivo lebt in Wien unter ständiger Beobachtung und in England in einem goldenen Käfig, dem er nur auf immer längeren Autobahnfahrten entkommen kann. Andere Versionen des Glücks sind für ihn unerreichbar, weil ihm außerhalb von Fußball, Freundschaft und Familie jeder Maßstab fehlt.