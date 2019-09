Die Suchmaschine weiß Bescheid, auch darüber, wie wenig wir Bescheid wissen. Wer die Autovervollständigung der Google-Maske mit dem Begriff "Quallen" anfüttert, sieht, was sich die anderen Nutzer im Quallenkontext gefragt haben. Haben Quallen ein Gehirn? Haben sie ein Herz? Können sie bluten? Ein Register der Unwissenheit ploppt auf, das gar kein Ende nehmen will: Egal, ob Knochen, Kiemen oder Lungen, bei Quallen versagt das Biologiewissen bei Grundsätzlichem. Die Schwarmignoranz ist wirklich enorm.

Und die Antworten sind einfach: Nein, nein, nein. Quallen bestehen zu weit über 90 Prozent aus Wasser, eine Tatsache, die den Lyriker Jan Wagner zu den Versen veranlasste: "gefräßiges auge / einfachste unter den einfachen – / nur ein prozent trennt sie von allem, / was sie umgibt." Aber dieses eine Prozent hat es in sich. Es erschafft die Differenz zwischen einem Nichts in wässriger Umgebung – und einem Wesen, dessen genauere Wahrnehmung eine völlig neue Weltsicht erlaubt.

So stellt etwa der Titel des Essaybands Schreibmaschinen, Bomben, Quallen, der kürzlich bei diaphanes erschienen ist, die Medusen gleich mal in eine Reihe mit Gerätschaften, die weltbewegend waren oder immer noch sind. Das Buch versammelt Texte, die der 1969 geborene englische Autor Tom McCarthy zwischen 2003 und 2017 verfasst hat, und kommt als eine Art Chemiebaukasten daher, an den sich ein belesenes Gemüt gesetzt hat, um mit modernen und postmodernen Theoretikern und Literaten zu experimentieren, von James Joyce über Vladimir Nabokov hin zu Michel Leiris, von Jacques Derrida hin zu Georges Bataille.

Gleich das Vorwort trägt dabei den Titel Der kommende Glibber. Dort glorifiziert McCarthy Quallen als "wirbellose Guerilleros", die Wasserzuläufe von Fabriken verstopfen und ganze Meeresstriche besiedeln: "Der Glibber überzieht alles, haftet überall an, schwappt zurück …" Aber nicht nur McCarthy ist fasziniert. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Die Epilog ruft der junge Autor Rudi Nuss eben mal das "Zeitalter der Qualle" aus: "Denken wir im Glibber der Muscheln und den Fäden der Medusa in eine Zukunft ohne Wirbel." Und als 2017 ein opulenter Bildband mit Medusen-Zeichnungen des wilhelminischen Meeresbiologen Ernst Haeckel herauskam, machte das deutlich mehr Welle, als es sonst bei 150 Euro teuren Liebhaberbüchern der Fall ist.

Wer der Begeisterung von Nuss und McCarthy folgt, landet recht bald bei der US-amerikanischen Wissenschaftshistorikerin Donna J. Haraway. In ihren ökofeministischen Schriften zu Cyborgs, Haustieren und Mutationen plädiert die emeritierte Professorin dafür, das Verhältnis zwischen dem Menschen und seiner Umwelt radikal zu hinterfragen. In Unruhig bleiben, einer Essaysammlung, die 2018 auf Deutsch erschien, widmet sie dann dem "tentakulären Denken" gleich ein ganzes Kapitel.

Haraway schlägt darin vor, das Primat der menschlichen Sichtweise auf die Welt ebenso infrage zu stellen wie die utilitaristische Praxis, mit der wir natürliche Ressourcen ausbeuten. Kurz gesagt: Der Mensch hat als Alpha dieses Planeten ausgedient. Stattdessen optiert Haraway in ihrer Mischung aus Science-Fiction, Ökokritik und Biologiemanifest für neue "materiell-semiotische Welten", in denen die Tentakulären im Vordergrund stehen: Die Zeit sei reif für "neuronale Extravaganzen, faserige Gebilde, Peitschenwesen, myofribonale Verflechtungen, verfilzte mikrobische und fungale Gewirre, sondierende Kriecher". Ihre "Theorie in Schlamm und Konfusion" sucht nach utopischen Sinnbildern und findet sie in Kreaturen wie der Qualle.