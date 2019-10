Der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht übergibt dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach sein persönliches Archiv. Neben Manuskripten von Artikeln und Interviews gehören dazu Korrekturfahnen, Fotografien, Entwürfe von Buchumschlägen, ein Drehbuchmanuskript, Plakate und Korrespondenz, wie das Literaturarchiv mitteilte. Digitale Korrespondenz und eine weitere Fotosammlung würden später noch nachgeliefert.



Der derzeit nach Marbacher Angaben in Indien lebende Kracht schrieb unter anderen die Romane Faserland, Imperium und Die Toten. Für sein Werk wurde der 52-Jährige vielfach ausgezeichnet, beispielsweise mit dem Phantastikpreis der Stadt Wetzlar, dem Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern, dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis, dem Preis der Deutschen Filmkritik, dem Hermann-Hesse-Literaturpreis und dem Schweizer Buchpreis.

Das Literaturarchiv in Marbach am Neckar wächst Jahr für Jahr um 1.300 Regalmeter, wie seine Direktorin Sandra Richter angibt. Gesammelt werden unter anderem Nachlässe, Sammlungen, Archive, Büsten und Möbel. Dabei konzentriert sich das Archiv auf Literatur und Philosophie seit 1750 bis in die Gegenwart. Offiziellen Angaben zufolge ruhen in rund 44.000 Archivkästen mehr als 1.000 Nachlässe, Sammlungen von Schriftstellern oder Übersetzern, dazu Archive von Verlagen und Redaktionen.