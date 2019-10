Einfache Frage: Was ist eigentlich der beste Roman des Jahres? Und wer wäre am besten geeignet, das zu beurteilen? Buchhändlerinnen und Buchhändler, die im tagtäglichen Kontakt mit den Kunden stehen und genau wissen, wann diese das Geldtascherl am leichtesten zücken? Verlage, die ein jeder für sich und sowohl im Frühjahr als auch im Herbst ohnehin stets nur die besten Romane im eigenen Programm haben? Das Feuilleton, das kaum direkten Kundenkontakt und wahrscheinlich auch etwas andere Kunden hat, nämlich Käuferinnen und Käufer von Zeitungen? Vielleicht gar die Kunden selbst, die sich auf Blogs, sozialen Medien oder in ihren Kommentaren auf Amazon gegenseitig Lesebegeisterung oder -aversionen mitteilen?

Vielleicht soll gar die Germanistik nach einem streng literaturwissenschaftlichen Verfahren bestimmen, was der jeweils beste Roman des Jahres ist? Da käme dann wahrscheinlich jenes Buch heraus, das noch am ehesten ein Bild vom großen Ganzen der deutschsprachigen Literatur vermittelt und Studentinnen und Studenten möglicherweise sogar beflügeln könnte, über den Umweg der Gegenwart auch noch einmal einem der zahlreichen Klassiker etwas abzugewinnen. Vielleicht brauchen wir zur zielgenauen Bestimmungen des besten Romans des Jahres eine eigene Akademie? Ein bisschen anders als die schwedische sollte diese neue Akademie dann aber wohl sein. Pluraler und offener und nicht ganz verstellt von Ansprüchen an die eigene Würde. Dass es mit der Würde und Dignität solcher Entscheidungen nicht mehr so recht klappen will, scheint mittlerweile auch hinlänglich bewiesen.

Vielen ist klar: Der Deutsche Buchpreis hat einen Taschenspielertrick zu seinem eigenen Erfolgsrezept gemacht. Denn die Beantwortung der einfachen Frage nach dem besten Roman des Jahres ist in einer demokratischen Gesellschaft ohne größere Diskussionen gar nicht möglich. Die Statuten des Preises schreiben eine Ökonomie der Aufmerksamkeit fest: "Ziel des Preises ist es, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige Autoren, das Lesen und das Leitmedium Buch." Nun ist es dem Deutschen Buchpreis ganz besonders gut gelungen, sich selbst und die Aporien, die er in sich trägt, zum Thema zu machen. Nicht nur um die originelle Zusammenstellung der Longlist mit besonders vielen Büchern junger Autorinnen und Autoren entflammten hitzige Debatten ("Das ist doch kein Nachwuchspreis!"), sondern vor allem auch über einen Erfahrungsbericht, den eine österreichischen Buchhändlerin, selbst Mitglied der diesjährigen Jury, einige wenige Tage vor der Verleihung des Preises in einer österreichischen Tageszeitung veröffentlicht hat.

Ihr Karma, so die Buchhändlerin, sei es gewesen, in der Jury allzu schwierige und komplexe Bücher zu verhindern und sich stattdessen für Romane einzusetzen, die sie ihren Kunden und Kundinnen, weil sie sie selbst versteht, in der Buchhandlung gut verkaufen kann. Das deutsche Feuilleton jaulte daraufhin, verteilt über mehrere Zeitungen, in einer kleinen Serie von Kommentaren auf. In einer solch schamlosen Offenheit hätte man das Lobbying für die Umsatzzahlen, das man hinter dem Deutschen Buchpreis schon immer vermutet hätte, noch nie gehört. Mit den offenen Worten der Buchhändlerin sei jetzt die Reputation des Preises in Gefahr. Als Branchenpreis habe der Buchpreis ohnehin schwierige Startbedingungen gehabt. Jetzt aber sei die Aufbauarbeit zerstört, die ganze Legionen von hochseriösen Kritikern in den Jurys der vergangenen Jahrzehnte geleistet haben. So könne es jedenfalls nicht weitergehen: Entweder man schmeißt die Buchhändler aus der Jury raus oder die Kritiker. Eine der beiden Gruppen sei hier jedenfalls fehl am Platz.