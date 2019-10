Im Juli dieses Jahres ergriff eine ungewohnte Schüchternheit die Jury des Bachmannpreises, als sie Ronya Othmanns Text Vierundsiebzig besprechen sollte. Die ansonsten notorisch streitlustige Runde wurde mit einem Mal zurückhaltend, teilweise ergriffen von "wahnsinnigen Hemmungen", wie die Jurorin Nora Gomringer es ausdrückte. Der Grund dafür war, dass es sich bei Othmanns Text allem Anschein nach nicht um eine fiktionale Erzählung handelte, sondern um die Schilderung realer Ereignisse. Othmann erzählte eindringlich vom Völkermord, den der "Islamische Staat" 2014 an Jesiden im Nordirak verübte. Die Erzählerin ist eine Figur, die Ronya heißt und die Ereignisse wiedergibt anhand von den Geschichten Betroffener, darunter auch eigene Familienmitglieder. Zugleich ist der Text eine Reflexion über die (Un-)Möglichkeit, eine Sprache für die Schrecken des Genozids zu finden.

Diese poetisch inszenierte Sprachlosigkeit schien sich auf die Jury zu übertragen. Die Mitglieder wirkten teilweise unvorbereitet auf die Provokation einer nicht erfundenen Geschichte. Gleich zu Beginn kündigte Hildegard Keller an: "Als Literaturkritikerin bleibe ich still." Ein selbst auferlegtes Kritikverbot also, das sie vor allem durch die Gegenstände der Erzählung – reale Morde und Vergewaltigungen – begründete. Es käme ihr nie in den Sinn, ein Bekenntnis aus einem Konzentrationslager oder einem saudischen Gefängnis kritisieren zu wollen. Jedenfalls habe sie vor diesem Hintergrund Hemmungen, zu sagen: "Der Akkusativ stimmt nicht." Insa Wilke, die den Text für den Wettbewerb vorgeschlagen hatte, reagierte auf diese Kritikverweigerung mit einer Gegenrede: Sie habe öfters gehört, dass in Redaktionen die Besprechung von Büchern abgelehnt wurde, weil es einen biografischen Hintergrund gab. Damit würden diese Bücher allerdings auf unangemessene Weise zum Schweigen verurteilt.

Der Streit der Jury und die dahinterstehende Ratlosigkeit angesichts einer Erzählung realer Ereignisse, in der noch dazu, wie Hubert Winkels es ausdrückte, die "Zeugenschaft der Autorin empirisch im Raum steht", ist repräsentativ für ein Problem der gegenwärtigen Literaturkritik: Wie soll man auf den unübersehbaren Trend zur nicht erfundenen Geschichte reagieren? Welche Herausforderungen gehen damit einher, dass eine wachsende Zahl literarischer Veröffentlichungen auf realen Ereignissen und Erlebnissen beruht? Wie bewertet man einen Text, der nicht nur Handlung, Stil oder Figuren zur Bewertung vorlegt, sondern auch die moralische Wucht der Wirklichkeit, des Selbsterlebten?

Der Mangel an Fiktion

Natürlich hat es literarische Texte, die auf realen Ereignissen beruhen, schon immer gegeben, aber der Boom nicht fiktionaler Geschichten in den vergangenen Jahren verweist auf eine neue Qualität der Wertschätzung für literarische Wirklichkeitserzählungen. Dazu gehören die vielfältigen Verarbeitungen historischer Stoffe oder der in den USA hochgeschätzte erzählerische Journalismus in der Tradition von Tom Wolfe oder Joan Didion. Dazu gehört aber vor allem eine Flut von autobiografischen und autofiktionalen Texten, wie die internationalen Erfolge von Karl Ove Knausgård, Didier Eribon, Sheila Heti oder Annie Ernaux bezeugen.

Auch im deutschsprachigen Raum hat sich die Nachfrage nach dem literarischen Faktischen etabliert. Thomas Melle verarbeitet in Die Welt im Rücken seine Bipolarität und Benjamin von Stuckrad-Barre legte in Panikherz die Geschichte seiner Kokainsucht und Bulimie offen. In diesem Jahr wurden mit Isabelle Lehns Frühlingserwachen und Jan Wilms Winterjahrbuch Romane veröffentlicht, deren Erzählerfiguren dieselben Namen tragen wie der Autor oder die Autorin. Und mit Saša Stanišićs Herkunft gewann ein autobiografisches Buch nun den Deutschen Buchpreis.

All diese Texte sind literarisch. Niemand würde ihren Status als künstlerisch hochwertig bestreiten, nur weil sie reale Elemente enthalten. Diese Wertschätzung realer Geschichten war aber nicht immer literaturkritischer Konsens. Noch 2003 konnte Jens Jessen in der ZEIT dem autobiografischen Roman Esra von Maxim Biller, der wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten sogar verboten wurde, absprechen, überhaupt Literatur zu sein. Billers Buch sei mehr Bild-Zeitung als Roman. Der Autor hätte, "wenn es ihm um das Literarische gegangen wäre, diese Realitätspartikel, an denen nichts Gleichnishaftes hängt, getrost streichen können".

Die radikale Entblößung eigener und fremder Intimität, die ständige Andeutung, hier werde Reales dargeboten, wurde dem Roman also keineswegs als Qualität ausgelegt. Der Mangel an Fiktion kostete ihn den Status als Kunst. Der Vorwurf: Es fehle das Gleichnishafte, stattdessen herrsche die öde Konkretion des Intimen. Diese Haltung teilte auch Thomas Steinfeld, der ein Jahr später in der Süddeutschen Zeitung eine Generalabrechnung mit der Gegenwartsliteratur veröffentlichte, die sich angeblich zu stark auf den Skandal und vor allem auf das Reale verlassen würde:

"Denn die Literatur lebt vom Willen zu Form, von der Kunst des Schreibens. Ihre Größe, ihre Haltbarkeit, ja auch ihr Erlösendes gibt es nur, weil sie sich vom Leben trennt, weil sie etwas Fiktives, Vages, halb Vorgestelltes, halb Erinnertes so gestaltet, dass dabei anderes Jetzt entsteht – und die Freiheit, sich dorthin und wieder zurück begeben zu können. Eine Literatur, die auf dem Echten als höchstem Reiz besteht, weiß von dieser Freiheit nichts und will auch nichts davon wissen. Statt dessen lässt sie sich mit Begierden und Grausamkeiten beliefern, aus dem eigenen Leben, gerne auch aus der Zeitgeschichte."