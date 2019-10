Die ehemalige Vorsitzende der Schwedischen Akademie, Sara Danius, ist gestorben. Dies teilte die Akademie in Stockholm mit. Danius erlag im Alter von 57 Jahren einem Krebsleiden – im Jahr 2014 hatte sie erstmals eine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die Literaturwissenschaftlerin hatte als Ständige Sekretärin die Literaturnobelpreisträger der Jahre 2015 bis 2017 verkündet und war die erste Frau, die diese Funktion innehatte. "Alles, was sie tat, zeichnete sich durch eine seltene Stärke und Leuchtkraft aus", hieß es in der Mitteilung der Schwedischen Akademie.

Die 1962 geborene Danius hatte zunächst als Literaturkritikerin gearbeitet, ehe sie sich auf eine wissenschaftliche Karriere konzentrierte. 2013 wurde sie Professorin für Literatur an der Universität Stockholm, im selbem Jahr wurde sie in die Schwedische Akademie gewählt. Zwei Jahre später übernahm sie schließlich als erste Frau den Posten der Ständigen Sekretärin der 1786 gegründeten Institution. In dieser Funktion trat sie jeweils im Herbst vor die Medien und verkündete, wem die Akademie den weltweit wichtigsten Literaturpreis verleiht.

Ende 2017 geriet die Schwedische Akademie in eine interne Krise. Dabei ging es unter anderem um das Akademiemitglied Katarina Frostenson und ihren Ehemann Jean-Claude Arnault, dem 18 Frauen sexuelle Belästigung und Übergriffe vorwarfen. Arnault wurde wegen Vergewaltigung mittlerweile zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Im Zuge des Skandals legte Danius im April 2018 ihren Posten nieder. Im Februar 2019 verließ sie die Akademie. Als Konsequenz aus dem Skandal wurde 2018 kein Nobelpreis für Literatur vergeben. Erst in diesem Jahr wurde dies nachgeholt: Am vergangenen Donnerstag wurde der Preis an die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk verliehen. Der Österreicher Peter Handke erhielt den Nobelpreis für 2019.

Danius hatte dieses Vorgehen noch im März dieses Jahres kritisiert. Aus Respekt vor den betroffenen Frauen hätte man sich entschließen sollen, für 2018 auch nachträglich keinen Preis zu vergeben, sagte sie damals. "So hätte man in Erinnerung behalten können, dass tatsächlich etwas passiert ist."