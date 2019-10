Das Getümmel ist "wild", der Geruch aus "pechschwarzen" Löchern "modrig", die Augen südländischer Schönheiten strahlen "hell und lebendig". Man kann die Sprache, die der Schauspieler Ulrich Tukur in seinem ersten Roman Der Ursprung der Welt ausbreitet, einfach wenig originell finden. Doch dort, wo sie mit einer grundlegend gestrigen Vorstellung von Erzählen korrespondiert und davon, was ein literarischer Held seiner Gegenwart zu sagen hat, ist es mit etwas Stilkritik leider nicht getan. Dieses Buch ist, gerade als Herbst-Spitzentitel eines großen deutschen Verlages wie S. Fischer, ein zu ganzheitliches Ärgernis.

Zur Handlung: Paul Goullet, ein Mittedreißigjähriger aus Stuttgarter Hanglage, findet im Jahr 2033 bei einem Pariser Bouquinisten ein Fotoalbum, das sein exaktes Ebenbild in den späten 1920er-Jahren zeigt. Eine Spur führt Goullet in ein südfranzösisches Küstenstädtchen am Fuße der Pyrenäen, wo ihn die Bewohner angucken wie den Allmächtigen. Goullets Doppelgänger Prosper Genoux war ein Kinderarzt und Triebtäter, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs vermeintliche Résistance-Aktivitäten nutzte, um junge Frauen zu foltern und zu zerstückeln. Er hat auch Goullets Oma auf dem Gewissen.

Der Witz des Ganzen ist nun, dass die Erzählgegenwarten kunstsinnig miteinander verwoben sind: In Flashbacks, Träumen und Schwächeanfällen taumelt Goullet in das Leben jenes Genoux, mit dem er Gesicht und Initialen teilt. Am Ende laufen in rastlosen Gegenschnitten zwei Erzählungen nebeneinander, die sich in ihrer Ähnlichkeit gegenseitig aufheben: Auch in der französischen Gegenwart des Buches herrscht ein repressives Regime, wenn es auch diesmal kein deutsches ist. Auch dort gibt es Résistance-Aktivitäten (in die sich Goullet natürlich verstrickt), auch dort muss im Schatten eines heraufziehenden Weltkriegs über die Pyrenäen geflohen werden. Mit Blick auf Schicksal und Schriften der verfolgten europäischen Intelligenz des mittleren 20. Jahrhunderts lässt sich sagen: Sanary-sur-Mer is everywhere.

Die Karaokeversion französischer Klassiker

Es ist nur ein Problem des Romans unter vielen, dass sich Tukur beim Leben und Sterben der Benjamins, Feuchtwangers und Manns so erklecklich wie eklektisch bedient, um seinen Plot auf Vordermann zu bringen. Letztlich ließe sich das damit entschuldigen, dass der Neu-Romancier Anleihen und Recherchefrüchte erkennbar ungeübt über seinen Text streuselt. So evozieren langatmige Schilderungen von Provinzbahnhofshallen vor allem das Bild des Autors, der sich während eines Frankreichurlaubs Notizen ins Moleskine macht. Und wenn er dann noch die neonröhrenhafte Gegenwart mit den Lüstern von einst kontrastiert, sehen wir ihn gleich darauf vor alten Bildern im Stadtmuseum. Zu dieser Uneigenständigkeit passt, dass das alles wie die Karaokeversion französischer Prosaklassiker klingt – bereichert um ein paar gegenwärtige Katastrophenszenarien à la Michel Houellebecq. Natürlich kein Zufall, dass ein Großteil der Handlung in einer Rue Victor Hugo spielt und ein Kriminalkommissar Georges Sim(en)on heißt.

Ein zweites kleineres Problem ist die obsessive Sexualität, die Pierre Goullet und Prosper Genoux teilen. Genoux sexualmordet mitleidlos, enthauptet seine Opfer und schüttelt danach schnell "den letzten Rest von Bedauern und Mitleid von sich". Goullet hatte seit mehr als zehn Jahren keinen Sex, weil er seit seiner Studentenzeit um die eigene obsessive Sexualität weiß. Eine damalige Begebenheit liest sich in der Rückblende so: "Er schenkte ihr ein Glas ein, lächelte sie an, und weil sie nichts sagte, küsste er sie. Sie begann, sich auszuziehen, und als er sah, dass sie genau die Brüste und den Körper hatte, nach dem er sich sehnte, verlor er die Beherrschung. (...) An die Stelle von Sehnsucht und Zuneigung trat unversehens eine rohe Gier, ein brutales und rücksichtsloses Verlangen nach Befriedigung und eine Art Raserei, die ihn blind und hemmungslos machte. Sein Körper brannte lichterloh, er war wie ein Tier und verrichtete seine Arbeit besessen und geräuschlos, er wollte ihr den Kopf vom Rumpf reißen, weil er dort nicht hingehörte und ihn daran hinderte, sich ganz in den Besitz ihres Leibes zu bringen, der der Leib seiner Mutter war."

Man braucht nun gar nicht in das "rote, fleckige Gesicht der jungen Frau" zu sehen, das "plötzlich" mit "schreckensweiten Augen" vor Goullet auftaucht, um sich augenblicklich Heinz Strunks Fritz Honka aus dem Goldenen Handschuh herbeizuwünschen, der sozial benachteiligte Frauen mit Knackwürsten penetriert. Auch vorher schon fragt man sich, warum das alles so schrecklich erwartbar und erwartbar eklig sein muss. Der ödipale Mann, den der Sexus zur Vernichtung des begehrten Objekts drängt (mehr ist die Frau hier ja nicht) und der sich deshalb gleich ganz von der Sexualität lossagt, das ist eine Heldenfigur, die der Welt des gar nicht mehr so frühen 21. Jahrhunderts ja wahrlich noch gefehlt hat.